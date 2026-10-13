Fusión de Volaris y Viva se concretaría en recta final de 2026, reporta Reuters

Fusión entre Viva y Volaris tendrá aval de autoridades. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) estaría encaminada a aprobar la fusión entre Viva Aerobus y Volaris antes de que concluya 2026, según informó Reuters con base en fuentes familiarizadas con el proceso.

De concretarse la operación, ambas empresas formarían Grupo Mas Vuelos, que se convertiría en el grupo aéreo más grande de México y concentraría una parte importante del mercado nacional.

Las condiciones que impondría la autoridad

De acuerdo con el reporte, la aprobación no sería automática.

Las fuentes consultadas señalaron que el organismo regulador buscaría garantizar que la nueva empresa:

Mantenga tarifas accesibles para los pasajeros

Evite despidos masivos tras la integración

Conserve la mayoría de las rutas que actualmente opera

La preocupación de las autoridades radica en el tamaño que tendría la compañía resultante y en la limitada competencia existente en algunos mercados.

Así cambiaría el mercado aéreo mexicano

Actualmente, Viva y Volaris concentran alrededor de tres cuartas partes de los vuelos nacionales en México.

Según datos revisados por Reuters, ambas empresas operan 85 rutas en común y, tras la fusión, Grupo Mas Vuelos sería el único operador en 55 de ellas.

La concentración sería especialmente alta en mercados que conectan con ciudades como Guadalajara y Monterrey.

Las aerolíneas mantienen confianza en la operación

Consultadas por Reuters, tanto Viva como Volaris señalaron que continúan colaborando con las autoridades durante la revisión regulatoria.

Las compañías también refrendaron su confianza en los beneficios estratégicos de la transacción.

Cuando se anunció el acuerdo a finales de 2025, ambas empresas explicaron que se trataba de una fusión entre iguales y que las dos marcas continuarían operando de forma independiente.

¿Por qué buscan fusionarse?

La operación llega después de varios años complicados para el sector aéreo.

Las dos aerolíneas han enfrentado costos elevados de combustible, afectaciones por revisiones obligatorias de motores y presiones financieras posteriores a la pandemia.

En ese contexto, la unión busca fortalecer su posición financiera y operativa frente a un mercado cada vez más competitivo.

Por ahora, no existe una resolución oficial de la autoridad antimonopolio. Sin embargo, el reporte de Reuters apunta a que la decisión podría llegar antes de que termine el año, acercando a Viva y Volaris a la creación del mayor grupo aéreo de México.

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