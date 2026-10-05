“Directo a México”, programa de envío de remesas, cerrará operaciones en noviembre

“Directo a México” cerrará operaciones. Foto: Reuters

El programa de envío de remesas, Directo a México, finalizará sus operaciones el 20 de noviembre de 2026, como parte de un cierre ordenado del servicio, confirmó el Banco de México (Banxico).

La decisión se tomó después de que los Bancos de la Reserva Federal de Estados Unidos notificaran su determinación de discontinuar el servicio de envío de transferencias electrónicas de fondos transfronterizas realizadas mediante este programa.

“La decisión de discontinuar el servicio de envío de transferencias electrónicas de fondos transfronterizas realizadas a través de este programa se basa en una evaluación que identificó una disminución en los volúmenes de transacciones en dichos servicios, lo que indica una menor relevancia del servicio en el mercado actual”. Directo a México en su sitio oficial

¿Qué es Directo a México?

Directo a México es un mecanismo para enviar transferencias electrónicas de fondos transfronterizas, con un flujo predominante en pagos de pensiones del Gobierno de Estados Unidos.

El servicio opera bajo la administración conjunta de Banxico y la Reserva Federal, mediante el cual los fondos son transferidos desde cuentas de instituciones financieras participantes en Estados Unidos hacia cuentas de depósito en México.

El Banco de México informa sobre el cierre ordenado del programa Directo a México® https://t.co/U6Y1qfDZYf — Banco de México (@Banxico) October 2, 2026

La decisión de la Reserva Federal se suma al cierre de servicios que ha realizado en otros corredores de pagos transfronterizos.

Banxico señaló que estará atento al cierre ordenado del programa y reafirmó su compromiso con el sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

¿Qué opciones quedan para las remesas tras el cierre de Directo a México?

A través de su portal oficial, Directo a México detalló que existen opciones para el envío de dinero de Estados Unidos a nuestro país. Para conocer la que mejor se adapte o convenga, recordó que existe la página “Quién es Quién en el envío de remesas”, la cual proporciona datos comparativos sobre las distintas instituciones participantes.

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