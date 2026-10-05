CCE no ve incertidumbre por aplazamiento de ronda cuatro del T-MEC

CCE descarta incertidumbre por la ronda 4 del T-MEC. Foto ilustrativa: Getty

La cuarta ronda de negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos se realizará durante octubre, aunque todavía no existe una fecha definida para el encuentro en Washington, informó José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El dirigente empresarial explicó que actualmente se trabaja en la planeación de esta nueva mesa de negociación, cuyo objetivo principal será buscar una reducción de los aranceles aplicados bajo la Sección 232.

“Estamos justo en la planeación de la cuarta ronda que será este mes, el objetivo es la disminución de aranceles de la sección 232, ésta que nos afecta al sector automotriz, acero, aluminio, cobre y otros componentes”.

CCE descarta incertidumbre por negociación del T-MEC

Medina Mora descartó que el hecho de que todavía no exista una fecha específica para la cuarta ronda genere incertidumbre entre las empresas.

El presidente del CCE sostuvo que existe certidumbre debido a que el T-MEC mantiene una vigencia que da un marco para la relación comercial entre los países.

“La certidumbre está en que tenemos T-MEC por lo menos 10 años más. Las empresas requieren de esa certidumbre y la tienen”.

Declaraciones políticas no afectan acuerdos comerciales

Luego de participar en la entrega de reconocimientos a empresas que integran en sus estructuras a jóvenes estudiantes, José Medina Mora descartó que las declaraciones políticas o las elecciones intermedias en Estados Unidos y México afecten las negociaciones comerciales.

“Realmente la vida político electoral de cada país corre por una vía diferente”.

Y agregó:

“Las declaraciones políticas corren en una pista diferente, éstas no afectan la relación comercial, no afectan las rondas de negociaciones del Tratado de Libre Comercio”.

La cuarta ronda del T-MEC se mantiene prevista para octubre, mientras continúan los trabajos de planeación entre ambos países.

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