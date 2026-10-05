Trump ofrece apoyo a Rusia tras posible infección de peste neumónica en un laboratorio ruso

Trump, dispuesto a ayudar a Rusia. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su Gobierno analiza “muy seriamente” los informes tras la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en la peste neumónica en Siberia.

Las autoridades rusas intentaron calmar la preocupación, al asegurar que las pruebas realizadas tras su fallecimiento no detectaron rastros de la enfermedad y que la situación está “bajo control”.

Trump analiza ayuda a Rusia

Tras la muerte de Daria Chipilova, técnica de laboratorio de 28 años del Instituto de lucha contra la peste neumónica, se activó la preocupación. Por ello, el mandatario de Estados Unidos aseguró que su administración analiza apoyar a la nación rusa.

“Los ayudaremos tanto como podamos”, declaró Trump a periodistas al ser cuestionado sobre las preocupaciones generadas por la muerte de una trabajadora en un laboratorio de Siberia especializado en la peste neumónica.

EE. UU. mantiene vigilancia sobre el caso

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que Washington monitorea los reportes, aunque consideró que no hay motivos para alarmarse.

Rubio explicó que los viajes entre Estados Unidos y Rusia son actualmente pocos, pero advirtió que una infección podría propagarse rápidamente si llegara a salir del lugar donde se originó.

“Observamos y monitoreamos esto de cerca. No creo que haya motivo para alarmarse, pero sí para mantenernos vigilantes. Y es lo que estamos haciendo”. Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.

Rusia descarta peste neumónica

Las autoridades rusas aseguraron que las pruebas realizadas después del fallecimiento no detectaron rastros de la enfermedad y que la situación está bajo control.

Una comisión especial concluyó que Chipilova murió por una “neumonía de etiología indeterminada”, informó el gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev.

La agencia sanitaria rusa Rospotrebnadzor indicó que no encontró en las muestras biológicas de la trabajadora microorganismos relacionados con su actividad profesional.

Kobzev afirmó que la situación sanitaria en la región es “estable” y que ningún otro empleado del instituto ha solicitado atención médica desde que se conoció el fallecimiento.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, pidió remitirse a las comunicaciones oficiales de Rospotrebnadzor y evitar rumores o especulaciones.

La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias. Su forma neumónica es altamente contagiosa y puede ser mortal si no se trata rápidamente, según la Organización Mundial de la Salud.

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