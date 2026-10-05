SAT revela 11 conductas que pueden provocar una auditoría fiscal en 2026
Una de las conductas señaladas por el SAT es celebrar operaciones con factureras o nomineras.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuerda las mejores prácticas de transparencia que aplicará durante 2026, entre ellas los nuevos criterios para los procesos de fiscalización y auditorías fiscales. El objetivo es optimizar los recursos del sistema tributario y garantizar un piso parejo en el cobro de contribuciones.
De acuerdo con el SAT, se auditará principalmente a los contribuyentes que presenten conductas consideradas de riesgo fiscal.
11 conductas que pueden provocar una auditoría del SAT
Entre las principales situaciones que pueden llamar la atención de la autoridad fiscal se encuentran:
- Celebrar operaciones con factureras o nomineras
- Presentar pérdidas fiscales recurrentes
- Simular o abusar de deducciones
- Obtener ingresos que no sean declarados
- Abusar de estímulos fiscales
- Presentar inconsistencias entre lo que se importa o compra y lo que se vende
- Importar productos con precios por debajo del mercado e incumplir regulaciones o restricciones no arancelarias
- No pagar retenciones correspondientes a los empleados
- Realizar operaciones con paraísos fiscales
- Solicitar devoluciones improcedentes
- Pagar menos impuestos, en tasa efectiva, que lo correspondiente a su sector
Estas conductas serán consideradas dentro de los procesos de fiscalización del SAT durante 2026.
¿Habrá menos auditorías fiscales en 2026?
El SAT explica que, en caso de incumplimiento en el pago de impuestos, se realizará únicamente una auditoría por contribuyente. Además, durante las revisiones, se solicitará una muestra de las partidas sujetas a análisis y no el 100% de la información.
También se garantizará que los procedimientos y criterios de fiscalización sean aplicados de la misma manera en cualquier oficina del SAT del país.
Además, está el Plan Maestro 2026 “Atención al contribuyente y fiscalización”, como parte de las acciones para fortalecer la transparencia.
SAT agilizará devoluciones de impuestos
El SAT indicó que las devoluciones para personas físicas se realizarán en promedio en cinco días, mientras que para empresas el promedio será de 30 días. Y recordaron que el plazo establecido en la ley es de 40 días hábiles.
Con estas medidas, el SAT busca optimizar los recursos del sistema tributario mexicano, realizar menos auditorías y aumentar la recaudación, bajo criterios de mayor transparencia y equidad fiscal.
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