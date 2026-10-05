Cámara de Diputados va por 4 reformas esta semana; comparecerán STPS y Semarnat

Tras el análisis, seguirá discusión del Paquete Económico 2027. Foto: Cuartoscuro

La Cámara de Diputados discutirá esta semana cuatro dictámenes de reforma, entre ellos cambios a la Ley Aduanera y la legislación en materia catastral. Además, este comparecerá ante el Pleno Marath Bolaños, secretario del Trabajo.

Las iniciativas presidenciales serán desahogadas en una doble sesión programada para martes y miércoles. En caso de ser necesario, la Cámara de Diputados abrirá otra sesión ordinaria el jueves.

¿Qué reformas discutirán los diputados esta semana?

La Cámara de Diputados discutirá cuatro dictámenes:

Ley Federal de Derechos de Autor

Ley Aduanera

Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral

Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos

Uno de los temas que ha generado explicaciones por parte de legisladores es la reforma en materia catastral y registral.

Monreal afirma que reforma catastral no aumentará el predial

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que la reforma no contempla un incremento en el pago del predial.

“No va a subir el predial según estimaciones nuestras”, señaló. Explicó que la intención es hacer más eficaz el cobro y no aumentar ni crear nuevos impuestos.

Monreal agregó que, a nivel nacional, existe una brecha de alrededor de 50% en la falta de pago del predial.

Habrá comparecencias y discusión del Paquete Económico 2027

La agenda legislativa también contempla comparecencias de integrantes del Gobierno federal.

Este martes 6 de octubre, Marath Bolaños, secretario del Trabajo, comparecerá ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Ese mismo día, por la tarde, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, comparecerá ante comisiones.

Posteriormente continuará la discusión del Paquete Económico 2027, que incluye la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos y la Ley Federal de Derechos.

A estos trabajos podrán sumarse otras iniciativas que sean enviadas por el Senado.

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