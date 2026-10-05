¿Pagaste una fianza de inmigración? Así puedes recuperar tu dinero con intereses

La ley federal pone un techo de 3% anual al interés de estas fianzas. Foto: AFP

El dinero de una fianza de inmigración se puede recuperar completo y con una ganancia adicional cuando el caso de la persona liberada termina sin incumplimientos. El gobierno de EE. UU. guarda ese depósito mientras dura el proceso y le suma un interés por el tiempo que lo tuvo en su poder, de acuerdo con el aviso que el Departamento del Tesoro publicó en el Registro Federal.

Ese interés quedó fijado en 3% anual para el periodo del 1 de octubre de 2026 al 31 de enero de 2027, lo que en la práctica equivale a 3 dólares por cada 100 depositados durante un año. La ganancia, al igual que el depósito, no vuelve a manos de quien estuvo detenido, sino de la persona que puso su nombre y su firma al pagar la fianza, que suele ser un familiar o un amigo con ciudadanía o residencia.

Para esa persona, recuperar el dinero depende de dos cosas que conviene tener claras desde el día del pago, pues el reembolso solo se activa cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) da por cerrada la fianza y llega únicamente a la dirección que la agencia tiene registrada. Un descuido en cualquiera de las dos puede retrasar el pago durante meses o, en el peor de los casos, hacer que se pierda.

¿Cuánto interés paga el gobierno por una fianza de inmigración?

La ley federal pone un techo de 3% anual al interés de estas fianzas y la tasa vigente está justo en ese límite. El porcentaje se revisa cada trimestre con base en el rendimiento de las letras del Tesoro a 91 días, de modo que puede bajar en el futuro, aunque nunca puede superar el 3% ni caer por debajo de cero.

En términos prácticos, una fianza de 10 mil dólares generaría cerca de 300 dólares en un año si la tasa se mantuviera en ese nivel. La cifra importa más ahora que el costo de salir de un centro de detención de ICE con una fianza ha subido y que los casos de inmigración pueden tardar años en resolverse.

El interés empieza a contar al día siguiente del depósito y corre hasta la fecha del reembolso o, si la fianza se incumple, hasta la fecha de ese incumplimiento, según el Código de Regulaciones Federales. No hay pagos parciales en el camino, ya que el gobierno entrega los intereses una sola vez, al final, cuando la fianza se cancela o se declara incumplida.

¿Quién recibe el dinero, el detenido o la persona que pagó?

El reembolso le corresponde al fiador, que es como se conoce a quien paga la fianza y garantiza que la persona liberada cumplirá con sus obligaciones ante el gobierno. Pueden asumir ese papel los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes, los despachos de abogados y las organizaciones sin fines de lucro, según ICE.

La agencia devuelve el depósito y los intereses al fiador en la dirección que tiene en sus archivos, por lo que la persona detenida no recibe nada aunque el dinero haya salido de su propio bolsillo. Ese acuerdo entre familiares queda fuera del trámite oficial, y ponerlo por escrito desde el principio evita conflictos cuando llega el pago.

ICE pide además el número de Seguro Social o el ITIN del fiador, porque los intereses se reportan al Servicio de Impuestos Internos. Este esquema aplica a quien pagó en efectivo directamente a la agencia, no a quien contrató una compañía de fianzas, ya que en ese caso el trato es con la empresa.

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¿Cuándo se devuelve el depósito y cómo pedirlo?

La fianza permanece vigente hasta que ICE emite un aviso de cancelación, llamado Formulario I-391, y ese documento es la llave del reembolso. En las fianzas de comparecencia, que son las que se pagan para que alguien enfrente su proceso en libertad, el contrato que firma el fiador prevé la cancelación cuando ocurre alguno de estos hechos antes de un incumplimiento:

ICE vuelve a poner a la persona bajo su custodia

La persona es deportada

Obtiene la residencia permanente

Su proceso de deportación termina

Sale del país de forma voluntaria con permiso de un juez y lo comprueba

Fallece

La página de ICE sobre fianzas no detalla los documentos del trámite ni fija un plazo para devolver el dinero. La guía legal de Nolo, una editorial especializada en información jurídica para el público, señala que el proceso suele tardar un par de meses y que el fiador necesita reunir estos documentos:

El aviso de cancelación de la fianza (Formulario I-391)

El recibo original que ICE entregó al momento del pago (Formulario I-305)

Una declaración jurada ante notario (Formulario I-395), solo si el recibo se extravió

Con esos papeles en mano, el contacto oficial para preguntar por un reembolso es el Financial Service Center Burlington, en el correo BondRefund.HelpDesk@ice.dhs.gov o en el teléfono 877-491-6521, opción 1. Si la fianza sigue abierta, las dudas se resuelven en la oficina local de ICE, y quienes pagaron en línea reciben los avisos en su cuenta de CeBONDS, el sistema electrónico de la agencia.

El fiador que se muda debe notificarlo con el Formulario I-333, porque el dinero se envía al domicilio registrado. Guardar el recibo en un lugar seguro y conservar copia del contrato ahorra el trámite notarial y da respaldo si surge una discrepancia sobre el monto.

¿En qué casos se pierde el dinero de la fianza?

El depósito pasa a manos del gobierno cuando ICE concluye que el fiador no cumplió con lo pactado, algo que la agencia comunica mediante un aviso de incumplimiento. La obligación central consiste en lograr que la persona liberada se presente cada vez que ICE la cite, y la propia agencia advierte que llegar un día tarde puede bastar, según las circunstancias, para declarar el incumplimiento.

Por eso resulta útil que el fiador mantenga contacto frecuente con la persona, conozca sus fechas de corte y sepa cómo localizar a un familiar detenido por ICE si deja de tener noticias suyas. El panorama de las fianzas también puede moverse, pues la Corte Suprema revisará si ICE puede detener sin audiencia de fianza a quienes llevan años en el país.

Un incumplimiento no borra todo. Aunque el depósito se pierda, ICE devuelve al fiador los intereses acumulados, y el contrato le da 30 días desde la notificación para apelar o pedir que se reconsidere la decisión, un plazo corto en el que conviene buscar a un abogado de inmigración.

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