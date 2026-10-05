Ejército de EE. UU. prueba tecnología antidrones en la frontera con México

Foto: Reuters/Envato

El Ejército de Estados Unidos probó tecnología para detectar, rastrear y neutralizar drones durante un ejercicio realizado en Arizona, ante el aumento de incursiones de aeronaves no tripuladas vinculadas a actividades de los cárteles.

Las demostraciones se realizaron en Yuma Proving Ground, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, como parte del ejercicio Falcon Peak 26.2, organizado por el Comando Norte de Estados Unidos.

¿Cuántas incursiones de drones detectó el Ejército de EE. UU.?

Durante el ejercicio, autoridades militares explicaron que los drones que cruzan la frontera sur son principalmente modelos disponibles comercialmente, utilizados para labores de vigilancia relacionadas con operaciones de contrabando y tráfico de personas.

El general de brigada Brian Filler, comandante adjunto de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur, informó que el Ejército estadounidense detectó 378 incursiones de aeronaves no tripuladas durante los últimos 30 días y señaló que la tendencia iba en aumento.

Filler explicó que los drones identificados suelen contar con cámaras y que las autoridades pueden detectar tanto su lanzamiento como sus desplazamientos.

“Estamos viendo drones disponibles en gran medida comerciales. Esos drones casi siempre tienen una carga útil de un dispositivo de vigilancia, una cámara. Tenemos cámaras de alta electro óptica que pueden ver el dron en vuelo. Y así es como hacemos algo de la identificación positiva en ellos y tenemos una idea de lo que está volando”.

El general añadió:

“Muy a menudo los vemos, lanzamientos de drones, y luego vemos movimiento a través de la frontera. Tenemos cámaras que nos ayudan con eso. Por lo tanto, tenemos una muy buena caracterización de lo que hay ahí fuera”.

¿Qué tecnología antidrones probó Estados Unidos?

Durante Falcon Peak 26.2, empresas del sector de defensa presentaron diferentes sistemas destinados a enfrentar aeronaves no tripuladas.

Entre las tecnologías observadas durante las pruebas estuvieron:

Radares y cámaras para detectar drones

para detectar drones Drones interceptores

Sistemas de armas autónomos

Equipos para rastrear aeronaves no tripuladas

Tecnologías diseñadas para neutralizar pequeños drones

En las demostraciones participaron distintos proveedores de tecnología de defensa. Entre los equipos mostrados estuvieron el dron Ghost de Anduril, sistemas de detección mediante radares y cámaras de Teledyne FLIR, el sistema antidrones Bullfrog de Allen Control Systems y un dron interceptor de Gobi.

Robert Reed, director de programas de Harmattan Industries para Estados Unidos, explicó que la tecnología busca responder a una amenaza que cambia de manera constante.

“Sabemos, en base a lo que vemos a nivel mundial en todo el mundo y también la defensa de la patria aquí en los Estados Unidos, la amenaza de drones que está evolucionando y cambiando cada día. Así que lo que estamos haciendo es contrarrestar eso con nuestros propios sistemas de defensa que son capaces de salir, eliminar a esos adversarios y mantener a nuestras fuerzas amigas y nuestra patria seguras”.

Ejército de EE. UU. busca replicar la innovación de Ucrania

Además de probar equipos en la frontera, los militares estadounidenses buscan adoptar procesos de desarrollo más rápidos, tomando como referencia la evolución de los drones durante la guerra entre Rusia y Ucrania.

El general de brigada Matt Ross explicó que el objetivo no es simplemente adquirir los sistemas que actualmente utiliza Ucrania, sino aprender de la velocidad con la que se desarrollan y adaptan nuevas tecnologías.

“Entonces, lo primero que diría es que tendemos a pensar en los drones como una amenaza, y no pienso en los drones como una amenaza. Es el ilegal de los drones lo que pone en peligro a la gente. Esa es la amenaza que necesitamos para poder adelantarnos”.

Ross agregó:

“No queremos comprar un montón de productos, queremos encontrar socios donde podamos establecer un ecosistema que nos permita adaptarnos rápidamente”.

El general señaló que Estados Unidos observa la capacidad de adaptación de Ucrania y consideró que el objetivo debe ser replicar ese proceso de innovación.

“Tendemos a mirar a Ucrania y decimos, hombre, estoy tan impresionado con la rapidez con que pueden adaptarse diariamente o semanalmente. Deberíamos comprar todas sus cosas. Y así nos quedamos impresionados con su adaptación, queremos comprar el producto y podemos enamorarnos del producto. Cuando lo que realmente deberíamos hacer es replicar ese proceso”.

La frontera sirve como zona de pruebas para nuevas tecnologías

Los funcionarios militares señalaron que los drones utilizados por los cárteles no tienen las mismas características que los sistemas sofisticados empleados en conflictos como los de Ucrania o Medio Oriente.

Sin embargo, consideran que la frontera ofrece un entorno para probar equipos, entrenar personal militar y evaluar sistemas en condiciones diferentes a las de un laboratorio. Robert Fletcher, responsable del equipo de sensores y datos de Yuma Proving Ground para Falcon Peak 26.2, describió el crecimiento de esta tecnología:

“Está creciendo masivamente, y está evolucionando rápidamente, así que no estamos creciendo en alcance, sino también en profundidad”.

El Ejército estadounidense informó a principios de octubre que había derribado 11 drones vinculados a cárteles mientras desplegaba tecnología antidrones en la frontera sur durante agosto.

Las pruebas forman parte de los esfuerzos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para ampliar sus capacidades frente a aeronaves no tripuladas y acelerar el desarrollo de sistemas capaces de detectar, seguir y neutralizar drones en distintos escenarios operativos.

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