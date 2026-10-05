Claudia Sheinbaum destaca reducción de 36% en feminicidios y operación de Centros LIBRE

Tejedoras de la Patria dan a conocer los Derechos de las Mujeres. Foto: Cuartoscuro

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó las acciones de su Gobierno dirigidas a las mujeres, entre ellas la operación de mil un Centros LIBRE, que han brindado más de 1.4 millones de servicios a 656 mil 344 mujeres.

Desde Palacio Nacional señaló que el objetivo de estas estrategias es ayudar, proteger y promover la autonomía de las mexicanas. Además, su Gobierno reportó una reducción de 36% en el promedio diario de feminicidios.

Centros LIBRE han atendido a más de 656 mil mujeres

La secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, informó que los mil un Centros LIBRE operan en las 32 entidades y tienen presencia en 40% de los municipios del país.

Estos espacios gratuitos ofrecen talleres y servicios para fortalecer redes comunitarias, promover derechos, impulsar la autonomía económica y prevenir las violencias. También proporcionan apoyo psicoemocional y asesoría jurídica.

Por su parte, 197 mil 446 integrantes de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria han distribuido 27 millones de Cartillas de los Derechos de las Mujeres. El documento también fue traducido a 56 lenguas indígenas y dos variantes.

Línea 079 atiende casos de violencia contra las mujeres

La Línea de las Mujeres 079, opción 1, registró durante su primer año de operación que 83% de las llamadas estuvieron relacionadas con solicitudes de atención por algún tipo de violencia.

Durante la conferencia se indicó que 33% fueron identificadas como casos de violencia crítica con riesgo feminicida, mientras que 17% de las llamadas fueron para solicitar orientación e información.

Además, se informó de un acuerdo con Google, Meta, TikTok y YouTube para prevenir y atender las violencias contra las mujeres en espacios digitales. TikTok incorporó la Línea 079 como recurso de apoyo en búsquedas relacionadas con feminicidio, violencia de género y acoso sexual.

Gobierno reporta reducción de 36% en feminicidios

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, informó que el promedio diario de feminicidios disminuyó 36%. Atribuyó la reducción al trabajo del Gabinete de Seguridad y a las acciones de prevención mediante la Línea 079.

En materia de programas sociales, la Secretaría de las Mujeres indicó que las pensiones para adultos mayores y Mujeres Bienestar benefician a 10 millones de mujeres.

También reportó que 61% de las personas beneficiarias de Vivienda para el Bienestar son mujeres y que se han realizado un millón 359 mil mastografías.

Sheinbaum afirmó que la meta al concluir su Gobierno es dejar un país con mayor igualdad para niñas, jóvenes y mujeres.

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