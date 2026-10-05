Donovan Carrillo deslumbra al ritmo de Juan Gabriel y con show de lucha libre en la CDMX

Donovan Carrillo tuvo dos noches intensas en Santa Fe. Foto: AFP | ilustrativa

Donovan Carrillo deslumbró con música de Juan Gabriel y con un show de lucha libre mexicana en su participación en Passio Live, en Santa Fe, en la Ciudad de México.

El evento se llevó a cabo los días sábado 3 y domingo 4 de octubre en la pista de hielo del Centro Comercial Santa Fe, donde el representante olímpico compartió escenario con otros 17 patinadores profesionales.

Las rutinas que mostró Donovan Carrillo

El representante mexicano del patinaje artístico sobre hielo salió a la pista con un pantalón y zapatos negros, así como una camisa semitransparente con detalles en azul y blanco brillante para homenajear a Juan Gabriel.

Al ritmo de “Abrázame muy fuerte” del Divo de Juárez, bailó con patines, se deslizó e hizo piruetas muy cerca de la gente, entre aplausos y gritos de emoción.

Donovan Carrillo ,presenta una rutina inspirada en la lucha libre mexicana, con máscara y elementos de luchador. pic.twitter.com/YDCVrlgouP — Becky Reynoso (@BeckyReynoso) October 5, 2026

Pero el performance no quedó ahí, pues el patinador también compartió con un compañero una representación de una lucha libre mexicana entre El Santo y Blue Demon, donde Donovan se desenvolvió como el enmascarado de plata, con una vestimenta a juego.

Sobre la pista hicieron malabares y lanzamientos, además de un conteo que le dio la victoria a El Santo al ritmo del tema “Los luchadores” de la Sonora Santanera. Posteriormente, Donovan fue despojado de la máscara.

¿Qué es Passio Live?

Es un espectáculo de patinaje artístico sobre hielo encabezado e impulsado por Donovan Carrillo.

Fue diseñado como una gala de exhibición que se traslada a diversas partes de México para que la gente se acerque a esta disciplina.

Entre los profesionales de patinaje que forman parte de este espectáculo se encuentran integrantes nacionales e internacionales:

Aleksandr Selevko

Roman Sadovsky

Andrea Montesinos

Valentina Plazas

Maximiliano Fernández

Violetta Afanasieva

Evgeniia Lopareva

Geoffrey Brissaud

Andrea Astrain

Keegan Messing

Olga Mikutina

Sandrine Gauthier

Paul Ayer

El evento combina diversas temáticas, música, patinaje artístico y música tradicional mexicana.

La primera vez que se estrenó fue en Monterrey, Nuevo León en abril de 2026.

El show también se presentó el pasado 4 y 5 de julio en Skating Club Uptown Juriquilla, en Querétaro, con un lleno total en sus presentaciones.

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