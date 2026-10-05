Buzón Tributario: ¿Cuándo es la fecha límite para activarlo y evitar multa?

SAT puso fecha límite. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Falta muy poco para que se cumpla la fecha límite para activar el Buzón Tributario del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y evitar una multa económica. A continuación, en Uno TV te decimos cuándo es el último día para cumplir con este trámite.

¿Cuándo es el último día para activar el Buzón Tributario del SAT?

El pasado 28 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, la cual señala que a partir del próximo 1 de enero de 2027 se aplicará la multa por “la no habilitación del Buzón Tributario , el no registro o actualización de los medios de contacto”.

“Para los efectos de los artículos 17-K y 86-C del Código Fiscal de la Federación (CFF), los contribuyentes que no hayan habilitado el buzón tributario, o no hayan registrado o actualizado sus medios de contacto, les será aplicable lo señalado en el artículo 86-D del citado Código a partir del 1o. de enero de 2027“, menciona la Resolución Miscelánea Fiscal 2026

Con esta medida, los contribuyentes tienen hasta el 31 de diciembre del presente año para realizar el trámite y evitar una sanción económica.

¿De cuánto es la multa por no activar el Buzón Tributario?

En la misma publicación se menciona que las personas que no activen el Buzón Tributario serán acreedoras a una multa que va de 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos

“A quien cometa la infracción relacionada con la no habilitación del Buzón Tributario, el no registro o actualización de los medios de contacto conforme a lo previsto en el artículo 86-C, se impondrá una multa de 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos“.

¿Cómo activar el Buzón Tributario?

El trámite se realiza en línea a través del portal del SAT:

Ingresa al portal del SAT

Selecciona el apartado “Buzón Tributario”

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