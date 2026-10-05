Cierran la México-Pirámides tras choque de pipa que dejó varios heridos

Accidente en la Autopista México-Pirámides. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un accidente registrado la mañana de este lunes provocó el cierre parcial de la Autopista México-Pirámides, en el Estado de México (Edomex), luego de que una pipa de agua volcara durante una maniobra de auxilio por otro percance. El hecho dejó, de manera preliminar, al menos tres personas lesionadas y generó filas kilométricas hacia la Autopista México-Pachuca.

#AlMomento #AlertaVial | 🚧 Totalmente parado el tránsito vehicular en la autopista México-Pirámides debido a la volcadura de una pipa. pic.twitter.com/Tb0AUI4lDq — La Verdad Hidalgo (@LaVerdadHidalgo) October 5, 2026

¿Qué pasó en la Autopista México-Pirámides?

El primer accidente ocurrió a la altura del kilómetro 18, en la zona de Xometla, Acolman, con dirección hacia la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil habría arrollado a dos personas que viajaban en una motocicleta. Ante el percance, elementos militares que transitaban por la zona se detuvieron para brindar apoyo y colocar un dispositivo de abanderamiento mientras se atendía a los afectados. La presencia de los cuerpos de auxilio obligó a reducir la circulación en el tramo, dejando solamente un carril habilitado para los vehículos.

Pipa de agua impacta a militar y termina volcada

Mientras se realizaban las labores de atención, una pipa de agua llegó al punto donde se encontraba el dispositivo de seguridad.

Los primeros reportes señalan que el operador no habría conseguido detener la unidad, presuntamente debido a una falla mecánica. La pipa avanzó hacia la zona donde se encontraban los elementos que auxiliaban en el primer accidente y golpeó el área de abanderamiento. Uno de los militares fue alcanzado por la unidad y resultó lesionado.

Después del impacto, la pipa abandonó la superficie de rodamiento y terminó volcada sobre un árbol, el cual fue derribado debido a la fuerza del choque.

Cuatro personas son trasladadas a hospitales

El militar lesionado recibió atención en el lugar y posteriormente fue trasladado a una unidad médica para recibir atención especializada.

Las dos personas que viajaban en la motocicleta también fueron llevadas a un hospital, así como el conductor de la pipa, por lo que el saldo preliminar del accidente es de tres personas lesionadas.

Cierran la autopista y se forman filas kilométricas

El accidente y las maniobras para retirar la pipa volcada provocaron afectaciones importantes a la circulación.

La vialidad permaneció parcialmente cerrada mientras los cuerpos de emergencia y personal encargado de la carretera realizaban las labores necesarias para retirar la unidad pesada y liberar la zona.

Las mayores afectaciones se reportaron en dirección hacia la México-Pachuca, donde se registraron filas kilométricas debido a la reducción de carriles.

A los automovilistas que circulan por esta zona del Edomex se les recomienda extremar precauciones, reducir la velocidad al aproximarse al punto del accidente y considerar tiempo adicional para sus traslados.

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