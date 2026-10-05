¿Ya te cayó el depósito? Beca Rita Cetina inició pagos: checa cuándo te toca

Beca Rita Cetina. Foto: Cuartoscuro

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina comenzó con la dispersión del pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026 para los estudiantes de secundaria pública. De acuerdo con el calendario de pagos, los depósitos se realizan de manera escalonada a partir de este lunes 5 al viernes 16 de octubre, de acuerdo con la inicial del primer apellido de la persona beneficiaria.

Para este bimestre, el apoyo es de mil 900 pesos por familia con un estudiante de secundaria, además de 700 pesos por cada alumno adicional de este nivel educativo.

📣 ¡Atención, familias con estudiantes de secundaria pública!



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¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina de septiembre-octubre 2026?

El calendario establece las siguientes fechas de pago:

Inicial del primer apellido Día de pago A y B Lunes 5 de octubre C Martes 6 de octubre D, E y F Miércoles 7 de octubre G Jueves 8 de octubre H, I, J, K y L Viernes 9 de octubre M Lunes 12 de octubre N, Ñ, O, P y Q Martes 13 de octubre R Miércoles 14 de octubre S Jueves 15 de octubre T, U, V, W, X, Y y Z Viernes 16 de octubre

Los pagos se realizan de manera escalonada, por lo que la fecha indicada en el calendario corresponde al día a partir del cual se contempla la dispersión para cada grupo.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina para secundaria?

Para las familias que reciben la Beca Rita Cetina por estudiantes de secundaria, el apoyo es de mil 900 pesos bimestrales por familia. Cuando una familia tiene más de un estudiante inscrito en secundaria, se agregan 700 pesos por cada alumno adicional.

Por ejemplo:

Un estudiante de secundaria: mil 900 pesos

mil 900 pesos Dos estudiantes: 2 mil 600 pesos

2 mil 600 pesos Tres estudiantes: 3 mil 300 pesos

El apoyo se entrega durante los bimestres que corresponden al ciclo escolar.

¿Quiénes reciben la Beca Rita Cetina en octubre?

Este depósito corresponde a las familias que forman parte del esquema de continuidad de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria en escuelas públicas.

El Gobierno federal informó previamente que las becas bimestrales no tuvieron depósito durante julio y agosto debido al periodo vacacional. Por ello, el pago de octubre corresponde al bimestre septiembre-octubre, que es el primero del ciclo escolar 2026-2027.

¿La Beca Rita Cetina de secundaria se paga cada mes?

No. En el caso de secundaria, la Beca Rita Cetina se entrega de manera bimestral. El monto base es de 1,900 pesos por familia y aumenta en 700 pesos por cada estudiante adicional de secundaria que forme parte del programa.

Por ello, el depósito de octubre corresponde a dos meses: septiembre y octubre.

¿Dónde se deposita la Beca Rita Cetina?

El apoyo se entrega mediante la tarjeta del Banco del Bienestar asignada a las familias beneficiarias. La dispersión se realiza directamente y de manera escalonada conforme al calendario publicado para cada periodo de pago.

Las familias deben revisar su tarjeta y los movimientos de su cuenta para verificar la disponibilidad del depósito correspondiente. Además, es importante recordar que la Beca Rita Cetina de secundaria es diferente al apoyo anual que durante agosto de 2026 recibieron estudiantes de primaria para útiles y uniformes.

Recuerda que el pago se realizará de acuerdo con el calendario de la SEP. Los depósitos comienzan este lunes 5 de octubre de 2026 y concluirán el viernes 16 de octubre, según la inicial del primer apellido.

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