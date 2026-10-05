Noticias de hoy 5 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Cinco familias más reportaron el fallecimiento de bebés internados en el Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, en Guadalajara.
El Gobierno Federal dijo no tener evidencia de disparos realizados desde suelo mexicano hacia Estados Unidos. Habrá más operativos en la frontera.
Las autoridades de Puebla detuvieron a Bryan Alexandro “N”, de 26 años, novio de María Fernanda, quien quiso sobornar a policías para ingresar al domicilio donde ella fue localizada sin vida.
Donald Trump criticó el conteo de votos en comunidades brasileñas de Estados Unidos, con respecto a las elecciones donde Flávio Bolsonaro lleva una estrecha ventaja.
Paola Suárez acusó un supuesto fraude en la victoria de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México 2026.
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