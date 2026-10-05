Un mundo nuevo, un México rezagado

En opinión de Luis Rubio, México enfrenta un escenario en el que los antiguos marcos de referencia políticos e internacionales están dejando de funcionar. El analista considera que la estructura política que brindaba estabilidad y predictibilidad se ha transformado, mientras Estados Unidos se repliega del papel que desempeñó durante décadas en la economía mundial.

Rubio explica, en su colaboración en Uno TV, que a lo anterior se suma una relación bilateral que también está cambiando y la presencia del crimen organizado en distintos ámbitos de la vida nacional, problemas que, desde esta perspectiva, requieren nuevas respuestas y una mayor capacidad interna del país para enfrentarlos.

El analista considera que México necesita construir sus propias “anclas” para recuperar certeza y predictibilidad. La polarización no contribuye a ese objetivo; por el contrario, se requiere un liderazgo efectivo capaz de unificar al país frente a los desafíos políticos, económicos, sociales y culturales.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.