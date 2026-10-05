Mueren ocho bebés en hospital del IMSS en Jalisco, padres denuncian falta de protocolos: “Ni un abrazo pude darle”

Cinco familias reportaron este domingo la muerte de sus bebés internados en el Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guadalajara, Jalisco; sumándose a tres menores que también fallecieron en la misma unidad el pasado 30 de septiembre.

Aunque la dependencia a cargo de Zoé Robledo no ha confirmado las causas de las ocho defunciones acumuladas en la entidad, tanto las autoridades como los familiares de las víctimas reconocieron que identificaron brotes de las bacterias Klebsiella pneumoniae y el hongo Candida albicans.

Estos no son los primeros casos relacionados con la bacteria, pues en septiembre de 2026, el IMSS informó que cinco recién nacidos murieron y cuatro de ellos dieron positivo a Klebsiella pneumoniae en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 de Durango.

¿Qué se sabe de los primeros bebés fallecidos en Jalisco?

El IMSS reconoció, el pasado 30 de septiembre, el fallecimiento de recién nacidos relacionado con Klebsiella pneumoniae y Candida albicans; sin embargo, no dio a conocer el número exacto de las víctimas mortales.

Unas horas más tarde, los padres de tres bebés fallecidos en el Centro Médico Nacional de Occidente denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una presunta cadena de negligencias médicas que, aseguran, habría provocado la muerte de sus hijos.

Los padres de familia señalaron que los bebés adquirieron infecciones por Candida y Klebsiella durante su estancia hospitalaria y responsabilizaron de los fallecimientos a presuntas fallas en los protocolos de higiene y atención dentro de la unidad.

“No se vale que ni un abrazo pude darle a causa de esa bacteria, que es lo que más me pesa, porque como es muy contagiosa, no podía yo tocarla“, dijo Marcela Gómez, madre de un bebé fallecido en Jalisco.

A partir de este caso, el IMSS aseguró que los brotes, tanto del hongo como de la bacteria, fueron notificadas en su momento a las autoridades sanitarias estatales y municipales. Además, aseguró que se establecieron los protocolos epidemiológicos correspondientes.

🔔 La Secretaría de Salud y el #IMSS informan sobre los casos registrados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional de Occidente, en #Guadalajara, Jalisco.



Se mantienen las acciones de vigilancia epidemiológica, control de infecciones y la… pic.twitter.com/6M2pSGlR1D — IMSS  (@Tu_IMSS) October 1, 2026

Y señaló: “Los hechos se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), con la cual la Secretaría de Salud y el IMSS colaboran plenamente y a la que proporcionarán toda la información que sea requerida“.

En aquel momento, la institución no ofreció mayores detalles de la información en curso; sin embargo, unos días más tarde, se presentaron nuevas denuncias de bebés fallecidos en el mismo Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS en Guadalajara.

Cinco muertes más en unidad del IMSS en Guadalajara

Cinco nuevas familias reportaron este 4 de octubre el fallecimiento de bebés internados en el mismo hospital del IMSS, en Guadalajara, donde se habían identificado brotes de las bacterias Klebsiella pneumoniae y el hongo Candida albicans.

Los cinco fallecimientos ocurrieron entre el 29 de marzo y el 28 de septiembre de 2026, es decir, un periodo de prácticamente seis meses, según dieron a conocer los familiares de las nuevas víctimas.

Matías Bautista Saldaña, Elías Miguel Escalante García,Ailany Guadalupe Ochoa González, Camila Sofía Bautista Flores y Marcos Jassiel Baltasar Reynoso son los nombres de los menores fallecidos en el Centro Médico Nacional de Occidente.

Evelyn Elizabeth González Álvarez, madre de Ailany Guadalupe, declaró: “La niña agarró una infección de Klebsiella pulmonar. Me dijeron que todos los niños de piso, porque mi bebé estaba en piso, habían salido positivos a esa infección“.

Por su parte, Diana Lizet García, madre Elías Miguel denunció irregularidades en el tratamiento de su bebé.

“Se esperaron hasta el momento final, literalmente, para ahora sí que hacer lo que se debió haber hecho desde un principio. Hasta ese día que murió, entró un infectólogo”. Diana Lizet García, madre Elías Miguel

Fátima Pérez, madre de Camila Sofía, confirmó que su hija tuvo una infección por el hongo, aunque denunció que el diagnóstico fue tardío.

“Duraron 15 días suministrando medicamentos sin saber qué bacteria u hongo era. Hasta después de 15 días, empiezan a saber que empezó con Cándida. Por ese mismo hongo se le abrió nuevamente y volvió a recaer en la intubación“, señaló.

A raíz de los nuevos casos identificados en Guadalajara, el IMSS volvió a declarar que colaboraría con la FGR y cualquier autoridad competente en las investigaciones.

“Si se acreditan fallas o responsabilidades, el Instituto actuará en consecuencia, sin importar el nivel en que se encuentren”. IMSS

📢 #IMSSinforma:



Respecto a las investigaciones de los casos en las UCIN de #Jalisco y #Durango, el Instituto colaborará plenamente con la Fiscalía General de la República y las autoridades competentes.



La prioridad es conocer la verdad, acompañar a las familias y evitar que… pic.twitter.com/Dj0iQbjtOn — IMSS  (@Tu_IMSS) October 4, 2026

El Centro Médico Nacional de Occidente se encuentra bajo auditoría. “La auditoría no tiene como propósito señalar al personal médico. La prioridad es conocer la verdad, acompañar a las familias y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir“.

Padre de familia denuncia a Uno TV una falta de protocolos

Miguel Escalante, padre de Elías Miguel Escalante García, habló con los periodistas Pablo Valdés y Sandra Moreno en “A las nueve en Uno” sobre el fallecimiento de su hijo en el hospital del IMSS y denunció una falta de protocolos.

“Lo que pudimos apreciar durante el tiempo que estuvo nuestro bebé ahí es que fue una batalladera, con distintos criterios, la falta de protocolos que tienen y la poca respuesta ante una situación como esta”. Miguel Escalante

Además, aclaró que fueron testigos de los tres primeros padres que dieron a conocer su caso, por lo que señaló que no se tratan de casos aislados, tal como las autoridades les explicaron inicialmente.

Y dijo a Uno TV que su bebé fue diagnosticado con la bacteria, momento en el que las víctimas previas ya habían sido identificadas con el mismo agente. Según sus palabras, hubo un mal manejo de los casos activos.

“Seguían entrando los médicos a dar información, a manipular a los bebés ahí y salían con los demás bebés que no tenían (la bacteria). Entonces lo cambian ahí y había bebés que tenían tanto Klebsiella como hongo cándida“, denunció.

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