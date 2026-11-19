¿Cuántas personas trabajan en restaurantes en México? FOTO: Cuartoscuro

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de la Ciudad de México (CANIRAC CDMX) propuso un aumento de 6% al salario mínimo en 2027, ante el inicio de la reducción gradual de la jornada laboral en México.

La organización pidió a los gobiernos federal y capitalino, así como a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), considerar el impacto de ambos cambios en los restaurantes, principalmente en los pequeños negocios.

¿Por qué CANIRAC propone aumentar 6% el salario mínimo en 2027?

La propuesta busca que los trabajadores recuperen poder adquisitivo sin poner en riesgo los empleos formales del sector restaurantero.

El incremento de 6% al salario mínimo superaría la inflación anual de octubre, que se ubicó en 3.75%, según datos del INEGI.

Además, el 1 de enero de 2027, la jornada laboral semanal pasará de 48 a 46 horas, como parte de la reducción gradual que llegará a 40 horas en 2030.

De acuerdo con CANIRAC CDMX, mantener el mismo salario semanal con menos horas de trabajo elevará 4.35% el costo por hora trabajada.

“Queremos que quienes trabajan en los restaurantes ganen más cada año. Un aumento de 6% está por encima de la inflación y, sumado a la reducción de la jornada, representa un esfuerzo importante para los negocios”, señaló Jack Sourasky, presidente de CANIRAC CDMX.

Restaurantes enfrentan caída de clientes y mayores costos

La Cámara advirtió que los restaurantes enfrentan un panorama complicado por la disminución de clientes y el encarecimiento de los insumos.

Según datos de Soft Restaurant, las visitas a establecimientos disminuyeron 3.7% durante el primer semestre de 2026, frente al mismo periodo de 2025.

Además, el INEGI señala que 41.7% de los restaurantes identifica el costo de los insumos como su principal problema.

¿Qué apoyos pide CANIRAC para los restaurantes?

Para facilitar mejores salarios y conservar empleos formales, la organización planteó tres medidas:

Aumento salarial de 6% en 2027 , considerando la reducción de la jornada laboral.

, considerando la reducción de la jornada laboral. Revisión del impuesto sobre nómina y cuotas patronales , con estímulos para micro y pequeños negocios.

, con estímulos para micro y pequeños negocios. Programas de capacitación y formalización para ampliar el acceso a la seguridad social.

¿Cuántas personas trabajan en restaurantes en México?

De acuerdo con el INEGI, la industria restaurantera cuenta con 722 mil 635 establecimientos y emplea a 2 millones 578 mil 79 personas.

Del total de trabajadores, 56.5% son mujeres y 30.7% tiene entre 21 y 30 años.

En la Ciudad de México operan 55 mil 895 restaurantes, mientras que a nivel nacional solo 28% de los establecimientos trabaja en la formalidad.

CANIRAC CDMX insistió en que los incrementos salariales deben acompañarse de medidas que permitan mantener abiertos los negocios y conservar sus plantillas laborales.

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