Will Smith acusado de agresión sexual Foto: Cuartoscuro

Will Smith enfrenta una demanda por una presunta agresión sexual, presentada por Bilaal Salaam, un antiguo amigo del actor, quien lo acusó de tocarlo sin consentimiento en una fiesta celebrada en Hollywood en 2019.

El medio TMZ reveló tener acceso a dicha demanda, en donde indicaron que se menciona que lo ocurrido fue durante la celebración del estreno de la película live action de Aladdin, donde Smith es uno de los protagonistas.

Will Smith es acusado de presunta agresión sexual

Bilaal Salaam mencionó que se encontraba grabando un video junto al actor cuando este comenzó a hacer comentarios sobre su físico y a gemir, lo que provocó que se alejara tras sentirse incómodo, según detalló.

Posteriormente, Smith se acercó nuevamente para agarrar su parte íntima por encima de la ropa por cerca de 10 segundos, hasta que Salaam lo apartó.

Según reportan, el actor se habría disculpado por lo que ocurrió y acudió a Bilaal acompañado de su esposa, Jada Pinkett, la víctima mencionó que Smith se excusó afirmando que había bebido mucho y pidió no revelar lo que había ocurrido, pues tenía miedo de que se pensara que era homosexual y eso afectara su carrera.

Bilaal Salaam dijo que se sintió “avergonzado, humillado y temeroso de las consecuencias” y decidió dejar atrás lo sucedido sin perdonar al actor por lo que cometió.

Will Smith niega acusaciones

La acusación ya tuvo una respuesta por parte del abogado del actor, quien mencionó a TMZ que los hechos denunciados nunca ocurrieron.

“Esta afirmación es falsa. Nunca ocurrió. Durante años, Bilaal Salaam ha hecho afirmaciones escandalosas, sensacionalistas y falsas sobre Will Smith y su familia, las cuales han sido desestimadas o demostradas como falsas”, mencionó.

La defensa puntualizó que ya se han hecho acusaciones en el pasado que no son ciertas: “cada nueva invención más escandalosa que la anterior y todas completamente falsas”.

Cabe señalar que, de momento, los señalamientos en contra de Will Smith forman parte de un proceso judicial y, hasta el momento, no se puede determinar su culpabilidad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.