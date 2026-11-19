PT respalda a Raúl Morón para Michoacán. Foto: Cuartoscuro

El Partido del Trabajo (PT) realizará encuestas propias entre finales de noviembre y principios de diciembre para definir su postura sobre la eventual candidatura del senador Raúl Morón a la gubernatura de Michoacán, anunció su dirigente nacional, Alberto Anaya.

El líder petista explicó que tanto la dirigencia de su partido como el propio legislador tomarán determinaciones políticas a partir de los resultados que arrojen dichos ejercicios demoscópicos.

PT respalda a Raúl Morón, pero busca acuerdos internos

Anaya reconoció que Michoacán, Nuevo León y Zacatecas son tres entidades que permanecen pendientes de acuerdo dentro de la mesa de negociación entre las fuerzas políticas aliadas.

Sin embargo, reiteró que el PT respalda la aspiración de Raúl Morón, aunque señaló que el senador también debe construir consensos al interior de su propio partido.

“Hay particularmente tres estados, que es el estado de Michoacán, el estado de Nuevo León y el estado de Zacatecas donde los tenemos encorchetados; nuestro partido de manera clara apoya al senador Raúl Morón”. Alberto Anaya, dirigente nacional del PT

Alberto Anaya considera que candidatura sería un acto de justicia

El dirigente nacional sostuvo que respaldar a Morón representa una reivindicación política, luego de que se le cancelara el registro como candidato en la contienda estatal anterior.

Anaya atribuyó aquella decisión a un asunto administrativo relacionado con un informe de gastos por menos de 20 mil pesos, que, según su versión, no correspondía presentar al senador.

“Yo creo que es un acto de justicia, él desde luego desde la pasada elección pues él era el candidato, por un problema administrativo menor de 20 mil pesos, de un informe que no le tocaba a él rendir, el anterior INE neoliberal le canceló la posibilidad”, Alberto Anaya, dirigente nacional del PT

Coalición federal del PT se firmaría a mediados de diciembre

El dirigente explicó que los partidos aliados mantienen un calendario de negociaciones enfocado en las entidades que renovarán gubernatura.

Además, señaló que la coalición federal todavía no tiene efectos jurídicos, debido a que no se ha formalizado. De acuerdo con Anaya, la firma está prevista para mediados de diciembre.

El líder petista recordó que el país enfrentará cuatro elecciones y que el acuerdo nacional abarcará todo el territorio.

“Indudablemente quiero decirles que en tanto no se firme la coalición a nivel federal, la propia coalición no tiene vida legal, es decir, yo les recuerdo que vamos a enfrentar cuatro elecciones… la coalición federal cubre todo el ámbito nacional y esa situación espera firmarse a mediados de diciembre, todavía no entra al debate en el calendario que estamos desahogando”. Alberto Anaya, dirigente nacional del PT

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