BlackPowerDog: troyano que utiliza falsas actualizaciones de Windows. FOTO: Getty

SCILabs, el laboratorio de ciberinteligencia de Scitum TELMEX, identificó una amenaza informática llamada BlackPowerDog, un troyano bancario que utiliza falsas actualizaciones de Windows para robar información financiera, redirigir a usuarios a sitios bancarios fraudulentos y modificar datos de cuentas CLABE.

La amenaza está asociada con el grupo Red WinterDog, de acuerdo con la información difundida por SCILabs. Su actividad fue identificada en agosto de 2026 y representa un riesgo para quienes realizan operaciones bancarias desde sus computadoras.

⚠️ BlackPowerDog: nuevo troyano bancario identificado en México 🔐



SCILabs, el laboratorio de ciberinteligencia de Scitum TELMEX, identificó esta amenaza, asociada con el grupo Red WinterDog, que utiliza falsas actualizaciones de Windows para robar información financiera,… pic.twitter.com/Ltu2bOvm5w — Scitum (@Scitum_MX) November 18, 2026

BlackPowerDog: el troyano que utiliza falsas actualizaciones de Windows

El programa malicioso se presenta mediante actualizaciones falsas de Windows, un recurso que utiliza la apariencia de un proceso conocido para engañar a los usuarios.

Una vez que el equipo resulta comprometido, BlackPowerDog puede realizar distintas acciones relacionadas con el robo de información bancaria.

Entre las capacidades identificadas por SCILabs se encuentran:

Robar información financiera de los usuarios.

de los usuarios. Redirigir a sitios bancarios falsos que imitan plataformas financieras.

que imitan plataformas financieras. Modificar datos de cuentas CLABE, utilizados para realizar transferencias bancarias.

Estas funciones pueden afectar tanto la privacidad de los datos financieros como la seguridad de las operaciones bancarias.

¿Qué relación tiene BlackPowerDog con Red WinterDog?

SCILabs relacionó la amenaza con Red WinterDog, un grupo vinculado con la actividad de este programa malicioso.

El laboratorio dio a conocer la identificación de BlackPowerDog en un análisis sobre su actividad durante agosto de 2026.

La investigación pone el foco en el uso de falsas actualizaciones de Windows como parte de la amenaza, así como en sus capacidades para intervenir en operaciones financieras.

También identificó funciones para capturar pantallas, registrar pulsaciones del teclado y permitir el acceso remoto al equipo infectado.

¿Cómo puede cambiar una CLABE bancaria?

Una de las funciones del troyano consiste en vigilar la información que el usuario copia en su computadora.

Cuando detecta una CLABE de 18 dígitos, puede sustituirla por otra controlada por los atacantes. Así, al pegar los números para realizar una transferencia, el dinero podría enviarse a una cuenta distinta.

SCILabs aclaró que no logró confirmar el método inicial de distribución del malware. Sin embargo, considera posible que se propague mediante correos fraudulentos, publicidad maliciosa o sitios manipulados en buscadores.

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