Safri Duo se prepara para tocar en México Foto: Getty

Safri Duo creó en los años 90 uno de los himnos más icónicos dentro de la música electrónica cuando decidieron combinar percusiones con este género para crear el tema “Played-A-Live”, pero no pararon ahí e incluso actualmente siguen conectando con el público a través de sus composiciones.

Es por este motivo que Uffe Savery y Morten Friis platicaron con Unotv.com sobre su próxima participación en el festival Love the 90s que se llevará a cabo en la Ciudad de México en marzo del 2027, pero también sobre su evolución y la forma en que actualmente ven la música.

“Es genial regresar, hacer nuestra música y nuestros conciertos a tiempo completo, recuperar nuestra buena forma musical y física y todo lo demás. Así que es casi como volver a la infancia, podría decirse”, mencionan entre risas.

El nacimiento de Safri Duo

En una época donde la música electrónica estaba regida por los sonidos digitales fue que llegó Safri Duo a romper lo establecido al fusionar sus percusiones a los ritmos de un género que se mantiene en constante evolución.

“Fue por nuestra curiosidad y cuando estudiábamos música clásica, sabíamos que teníamos un concepto muy sólido que también podía utilizarse en otras escenas y otros géneros. Así que durante un tiempo estuvimos buscando una nueva combinación” comentaron.

Ambos sabían que la música electrónica era clave en lo que buscaban, pues fue un momento en el que la cultura del rave comenzaba a ganar popularidad en Europa, principalmente en países como Inglaterra.

“Ahí encontramos la combinación perfecta entre los ritmos electrónicos y la percusión clásica. Así que, ante todo, fue un experimento musical que surgió realmente de la curiosidad” mencionaron.

Así fue como de la curiosidad de dos músicos por experimentar con su sonido nació “Played-A-Live”, que para muchos es considerado un himno de la música electrónica.

“Por supuesto, una canción muy especial y fundamental para nosotros, y siempre la interpretaremos en nuestros conciertos. Todavía nos produce una gran alegría y es muy divertido tocarla. Nunca nos cansamos de ella” aseguraron.

La música es el centro de la vida de Safri Duo

Para Safri Duo la música lo es todo, motivo por el cual se siguen emocionando de crear, ya sea en su proyecto conjunto o en algunos individuales: “Se siente natural ser creativos todos los días, practicar e imaginar cómo podrían ser las cosas. Y la imaginación, ya sabes, es algo realmente importante. Imaginamos cosas nuevas todos los días”.

Entre risas nos confiesan que aunque se mantienen constantemente creativos, muchas de esas ideas se desechan, aunque otras sobreviven, describiendo el proceso como algo maravilloso, pero también como un gran compromiso.

“Así que para nosotros es completamente natural que la música, crearla e interpretarla, sea el centro de nuestras vidas”, aseguran.

Conectar con México y las nuevas generaciones

Para ambos, el poder conectar con su música es algo que disfrutan, por lo que se han llevado una gran sorpresa al ver cómo las nuevas generaciones disfrutan, a veces incluso acompañados de sus padres.

“Fue maravilloso ver cómo las generaciones se conectaban allí. Vimos a muchos padres con sus hijos adolescentes o adultos disfrutando juntos de la música”, compartieron.

Asimismo, se preparan para presentarse en México el próximo 5 de marzo, donde prometen renovar su repertorio, una propuesta que los fans podrán disfrutar durante su concierto en la capital mexicana.

“Todo el tiempo intentamos hacer nuevas versiones de las canciones antiguas, y no solo para mantenerlas frescas para nosotros. Creemos que es agradable trabajar con música antigua e intentar hacerla un poco más moderna, y creo que eso también llegará al público”, afirmaron.

El grupo se presentará en cuatro ciudades de México como parte del concierto Love the 90s: además de la CDMX, visitará Mérida, Guadalajara y Monterrey.

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