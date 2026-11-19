Capilla en San Luis Potosí. Foto: Omar Hernández

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí busca a José, un sacristán señalado por el presunto abuso sexual de ocho menores de entre 5 y 13 años en la capilla de Prados, ubicada en la colonia Prados de San Vicente. La Arquidiócesis confirmó que colabora con las autoridades y que el trabajador ya no forma parte de la iglesia.

De acuerdo con la información proporcionada, existen ocho carpetas de investigación abiertas por las presuntas agresiones. El señalado permanece prófugo.

Arquidiócesis confirma denuncias contra sacristán

Lucila Olguín Segura, integrante de la Asociación Diocesana de la Protección a Menores, reconoció que existen señalamientos graves contra el colaborador de la capilla.

“Sí hay hechos de una persona colaboradora de una capilla, eso sí se los puedo decir. Sí hay situaciones de abuso hacia menores de edad que las mismas mamás informan que son hechos graves constitutivos de delito”, Lucila Olguín Segura, integrante de la Asociación Diocesana

La representante explicó que el señalado dejó de colaborar en el recinto religioso después de presentar su renuncia voluntaria, luego de que salieran a la luz las denuncias.

Solo dos madres se han acercado a la Asociación Diocesana

Olguín Segura informó que, hasta el momento, dos madres de familia han acudido a la asociación para dar a conocer los hechos, aunque existe información sobre otras posibles víctimas.

La organización aseguró que brindará acompañamiento a las familias y explicó que las denuncias formales deben presentarse ante la Fiscalía, autoridad encargada de realizar las investigaciones y los peritajes correspondientes.

La representante señaló que la asociación no realiza entrevistas ni evaluaciones a menores de edad, por lo que corresponde a las autoridades ministeriales y periciales atender directamente a las posibles víctimas.

“Nosotros, cuando se trata de cuestión de menores de edad, no podemos escuchar menores. No somos como la Fiscalía; ahí en la Fiscalía tienen que acudir los menores porque el menor es la prueba. O sea, al menor ahí le hacen examen médico legista, le hacen examen psicológico. Nosotros aquí no. Nosotros aquí, basta con que el tutor, en este caso las mamás, se acerquen para denunciar y hacer el conocimiento de los hechos”, Lucila Olguín Segura, integrante de la Asociación Diocesana

Fiscalía mantiene búsqueda del presunto agresor

La investigación continúa abierta y las autoridades mantienen la búsqueda del sacristán señalado.

Además, la denuncia menciona a la esposa del hombre por una posible participación o conocimiento de los hechos.

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