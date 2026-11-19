Transportistas se han manifestado en varias ocasiones. Foto: Cuartoscuro

A pesar del diálogo abierto con autoridades federales, el riesgo de que miles de transportistas vuelvan a bloquear calles, avenidas y carreteras del país sigue latente.

Líderes de distintas organizaciones del sector advirtieron que, aunque se analizan 29 demandas que van desde lo laboral y fiscal hasta seguridad y combate a extorsiones, aún no obtienen respuestas concretas.

El amago de nuevas movilizaciones

Durante una conferencia conjunta, los representantes del autotransporte de carga señalaron que la paciencia se agota ante la falta de soluciones reales a los problemas que enfrentan a diario en las carreteras del país.

“Si seguimos con los robos en la red carretera, en los 10 estados que son los más complicados, sí nos vamos a movilizar nuevamente… si no vemos respuesta ante la petición de la problemática que sigue viviendo el transporte, definitivamente sí nos vamos a volver a manifestar”, Lauro Rincón, presidente de la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac)

A esta postura se sumó la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), cuyo presidente, Augusto Ramos, afirmó que el sector se mantendrá en bloque defendiendo sus intereses:

“Es cierto, sí siguen los robos; es cierto, seguimos siendo vulnerables. Hoy todavía no estamos conformes porque hoy estamos en diálogo y estamos tratando de resolver”

El problema fiscal sin resolver

El motivo principal que originó las movilizaciones previas, la reducción del tope fiscal de 300 a 250 millones de pesos para deducir y acreditar gastos de peaje (casetas) contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR), continúa sin resolverse en el Paquete Económico.

Al respecto, Carlos García Álvarez, presidente de la Amotac, calificó el panorama fiscal como adverso:

“En tema fiscal, ya lo escucharon todo, fue negativo; que no se puede porque los ingresos no concuerdan con los egresos. A todos lados les tocó menos a nosotros, estamos olvidados, por eso decía: somos los más olvidados, los más golpeados”.

Reclaman “falta de seriedad” institucional

A las demandas económicas y de seguridad se suma la inconformidad por la falta de cumplimiento en los niveles de atención acordados.

Por su parte, Adalberto Gutiérrez Muñoz, presidente de Indeco, señaló:

“Sabemos que ahorita son temas de trabajo, se están analizando las propuestas que hemos elevado en esas mesas, pero sí ocupamos resultados para nosotros darles resultados a los transportistas y a los operadores que confiaron en que esto se iba a solucionar”

Finalmente, la Canacar aclaró que el sector no está dividido, a pesar de que la interlocución con el Gobierno Federal también se canaliza por vías paralelas con la Concamin, señalando que existen intereses encontrados en cuanto a la representación y vocería del gremio.

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