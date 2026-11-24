La ley establece que el aguinaldo es obligatorio. Foto: Archivo

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) compartió 5 recomendaciones para aprovechar el aguinaldo, evitar gastos impulsivos y comenzar 2027 con mayor tranquilidad económica.

Cinco decisiones para que tu aguinaldo rinda más

La Condusef propone establecer un presupuesto para las celebraciones de diciembre. Esto significa definir cuánto dinero se puede gastar en regalos, cenas y gustos personales, sin rebasar el límite establecido.

Las cinco acciones para cuidar tu aguinaldo son:

Paga primero tus deudas más caras: prioriza tarjetas de crédito y préstamos con intereses elevados. Aparta dinero para ahorrar: destina una parte de tu aguinaldo a un fondo de emergencia o metas de inversión. Establece un presupuesto para Navidad: fija un límite para regalos, cenas y gustos personales. Atiende las necesidades de tu hogar: aprovecha el dinero para reparaciones o compras realmente necesarias. Prepara un fondo para la cuesta de enero: reserva dinero para impuestos, seguros, renta, colegiaturas y otros pagos de 2027.

¿Qué gastos debes contemplar para la cuesta de enero?

Uno de los consejos principales es preparar desde diciembre un fondo para enfrentar los pagos que llegan durante las primeras semanas de 2027.

Entre los compromisos que recomienda considerar están:

Impuestos y obligaciones: predial, tenencia o refrendo vehicular.

predial, tenencia o refrendo vehicular. Seguros: renovaciones de pólizas de automóvil, gastos médicos o vivienda.

renovaciones de pólizas de automóvil, gastos médicos o vivienda. Pagos básicos: renta de enero y mensualidades de deudas vigentes.

renta de enero y mensualidades de deudas vigentes. Educación: colegiaturas, inscripciones y compra de útiles escolares.

La intención es evitar que el dinero adicional de diciembre se termine antes de que lleguen los gastos del siguiente año.

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