Salario mínimo 2027 podría aumentar dos dígitos. Foto: Cuartoscuro

Con la sesión permanente en marcha para definir el aumento al salario mínimo de 2027, el Gobierno federal y el sector empresarial mantienen posturas divididas: mientras se busca otro incremento de dos dígitos, los empresarios piden un ajuste más moderado para evitar presiones sobre la inflación, la competitividad y el empleo formal.

El debate es relevante para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y para Morena, que ha defendido los aumentos salariales como parte de su política para reducir la pobreza desde su llegada al poder en 2018.

Empresarios advierten riesgos por otro aumento de dos dígitos

La propuesta de mantener incrementos de dos dígitos ha generado diferencias con representantes empresariales, quienes consideran que un ajuste elevado podría aumentar los costos de operación, presionar la inflación y debilitar la generación de empleos formales.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) plantea que el aumento se ubique hasta dos puntos porcentuales por encima de la inflación. Su presidente, Juan José Sierra, ha advertido que otro incremento de dos dígitos, junto con la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas, podría elevar los costos para las empresas y empujar a algunas hacia la informalidad.

El contexto económico también preocupa al sector privado. El crecimiento moderado y el aumento de los costos de operación forman parte de los argumentos para pedir un ajuste más cauteloso.

Gobierno, empresarios y trabajadores mantienen posturas distintas

La negociación reúne a representantes del Gobierno federal, empresarios y trabajadores. En una entrevista realizada por medios el 26 de noviembre, el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), Luis Felipe Munguía Corella, explicó que el sector empresarial busca un aumento de un dígito, mientras que la representación de los trabajadores plantea uno de hasta 15%.

Munguía señaló que se buscará un punto intermedio y mencionó que un incremento de 10 u 11% podría estar sobre la mesa, aunque aclaró que todavía no existe una decisión.

El funcionario defendió la política de recuperación salarial y sostuvo que los aumentos anteriores no han provocado efectos negativos significativos en el empleo. De acuerdo con sus estimaciones, el impacto de los costos laborales no ha superado el 2%.

¿Qué está en juego con el aumento al salario mínimo?

Entre 2018 y 2026, el salario mínimo prácticamente se cuadruplicó y llegó a 9 mil 451 pesos mensuales. Actualmente, alrededor de 28 millones de trabajadores, equivalentes al 47% de la población ocupada, reciben hasta un salario mínimo, según cifras citadas por Reuters.

El Gobierno busca que para 2030 el salario mínimo alcance para comprar 2.5 canastas básicas. Munguía explicó que, a precios actuales, esa meta equivale a alrededor de 420 pesos diarios, aunque el monto tendría que ajustarse conforme avance la inflación.

El titular de Conasami también señaló que los incrementos salariales han contribuido a que 6.6 millones de personas salgan de la pobreza.

¿Cuándo se anunciará el aumento al salario mínimo de 2027?

La negociación podría prolongarse un par de semanas y el anuncio se espera entre la primera y la segunda semana de diciembre, de acuerdo con lo explicado por Munguía el 26 de noviembre.

La discusión también considera el impacto de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, pues el equipo técnico de Conasami analiza cómo podría modificar los costos para las empresas.

Por ahora, no hay un porcentaje definitivo. El monto dependerá del acuerdo entre los sectores involucrados.

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