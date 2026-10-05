Niños migrantes sin acompañante: qué pasa si un juez ordena su deportación en EE. UU.

Nino migrante en Estados Unidos. Foto: Envato.

Llegar a Estados Unidos sin un padre, madre o tutor no significa que un niño quede sin derechos. Los menores migrantes sin acompañante tienen protecciones específicas durante un proceso migratorio y pueden solicitar distintas formas de protección antes de una posible deportación.

La situación vuelve a estar bajo la lupa en octubre de 2026, después de que organizaciones legales advirtieran sobre la pérdida de representación para miles de niños migrantes. Y aquí hay una diferencia que muchas familias desconocen: tener derecho a un abogado no significa que el gobierno vaya a asignarle uno gratuitamente.

¿Qué es un menor migrante sin acompañante en Estados Unidos?

La legislación estadounidense considera como unaccompanied alien child a una persona menor de 18 años, sin estatus migratorio legal y que no tiene un padre o tutor legal disponible en Estados Unidos para brindarle cuidado y custodia física.

Cuando las autoridades determinan que un menor se encuentra en esta situación y debe permanecer bajo custodia, su atención pasa a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Así lo establece el manual de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR).

Eso no significa que el menor quede automáticamente encaminado hacia la deportación.

Su caso puede llegar a un tribunal de inmigración, donde un juez debe determinar si puede ser removido o si reúne los requisitos para alguna forma de protección migratoria. Entre las posibilidades pueden encontrarse asilo, protección contra la deportación u otros mecanismos previstos por las leyes migratorias.

¿Un menor migrante tiene derecho a un abogado en EE. UU.?

Sí, pero aquí está uno de los puntos más importantes.

Un niño que enfrenta un proceso de deportación puede contar con representación legal, pero el gobierno federal no tiene la obligación general de asignarle gratuitamente un abogado como ocurre en determinados procesos penales.

El propio Departamento de Justicia explica que las personas en procesos migratorios pueden contratar un abogado o buscar representación pro bono, pero el gobierno no proporciona automáticamente un abogado sin costo.

Para los menores sin acompañante existe además una consideración especial. La política de EOIR establece que un juez de inmigración no puede nombrar directamente a un abogado ni a un tutor ad litem para el niño. Sin embargo, los tribunales promueven el acceso a recursos legales gratuitos para estos casos.

Y ahí aparece el problema actual.

¿Por qué preocupa la falta de abogados para niños migrantes?

Durante 2026, organizaciones de asistencia legal denunciaron una fuerte incertidumbre alrededor del financiamiento federal destinado a representar a menores migrantes sin acompañante.

Según la ACLU, un contrato federal que financiaba la representación legal de estos niños expiró el 31 de julio de 2026. La organización señaló que decenas de miles de menores podían quedar en riesgo de enfrentar sus procedimientos sin representación.

El problema no fue solamente administrativo. El Los Angeles Times informó en agosto que un juez federal ordenó liberar alrededor de 65 millones de dólares en pagos atrasados a organizaciones que ya habían proporcionado servicios legales a niños migrantes. El contrato vencido había afectado a unos 24 mil menores y alrededor de 90 organizaciones.

El gobierno, por su parte, ha sostenido que cumple con sus obligaciones legales y regulatorias. La disputa sobre cómo debe funcionar el financiamiento continúa siendo objeto de litigios y decisiones judiciales.

Para un niño que tiene que explicar ante un juez por qué no puede regresar a su país, la diferencia entre tener un abogado y presentarse solo no es un detalle menor.

¿Qué derechos tiene un menor migrante ante un juez de inmigración?

Aunque el niño no tenga abogado, no pierde sus derechos procesales.

La EOIR establece que quienes enfrentan un proceso de remoción pueden presentar pruebas, cuestionar las pruebas del gobierno, interrogar a determinados testigos y solicitar las formas de protección para las que sean elegibles. También existe la posibilidad de apelar determinadas decisiones ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

En el caso de los menores existen, además, algunas medidas específicas:

El caso puede recibir un tratamiento especial por tratarse de un menor

El tribunal procura programar los casos de menores sin acompañante de manera separada de los casos de adultos

El juez puede hacer modificaciones razonables para facilitar la participación del niño

El menor puede comparecer con un adulto de confianza en determinadas circunstancias

El tribunal puede permitir que declare fuera del estrado

Son medidas que pueden parecer pequeñas. En una audiencia migratoria, no lo son.

¿Un menor que no habla inglés tiene derecho a un intérprete?

Sí.

Los tribunales de inmigración proporcionan intérpretes a cargo del gobierno cuando una persona no domina el inglés lo suficiente para comprender y participar plenamente en el procedimiento. El intérprete puede ser presencial, contratado o telefónico.

Esto resulta especialmente relevante para niños latinoamericanos que llegan a Estados Unidos hablando únicamente español.

La barrera del idioma no debería convertirse en una barrera para entender qué está ocurriendo con su caso.

¿Puede un menor migrante pedir asilo antes de ser deportado?

Sí. Y aquí existe una protección particularmente importante para los menores sin acompañante.

La TVPRA, una ley federal que reforzó las protecciones para víctimas de trata y otros menores vulnerables, establece que USCIS tiene jurisdicción inicial sobre las solicitudes de asilo presentadas por niños que califican como menores no acompañados.

Esto significa que un menor puede presentar una solicitud de asilo ante USCIS incluso cuando ya existe un proceso ante la corte de inmigración.

La razón es crucial: una orden de deportación no debería tratarse como el único desenlace posible antes de analizar si el niño reúne los requisitos para recibir protección en Estados Unidos.

Además del asilo, algunos menores pueden ser elegibles para otras formas de alivio migratorio dependiendo de su historia personal, su situación familiar y las circunstancias que enfrentaron en su país de origen.

¿Qué pasa si el menor teme regresar a su país?

Ese temor puede ser jurídicamente relevante.

Un niño que huye de persecución, violencia, abuso, trata u otras circunstancias graves puede tener opciones de protección que deben analizarse individualmente. No basta con saber que llegó sin documentos o que ingresó solo.

Cada caso depende de los hechos y de la protección migratoria que pueda solicitar.

Precisamente por eso resulta tan delicado que un menor tenga que enfrentarse al sistema sin representación legal. La propia información de Georgia Legal Services señala que los menores no acompañados tienen derecho a buscar abogado, pero que el gobierno no les proporciona automáticamente uno.

Para una familia que intenta ayudar a distancia, hay algo que conviene tener muy presente: no acudir a una audiencia migratoria puede tener consecuencias serias. Las fechas y documentos oficiales del tribunal son los que deben tomarse como referencia, y EOIR dispone de sistemas para consultar la información de los casos.

La pregunta, entonces, no debería ser solamente si un menor migrante puede ser deportado.

La pregunta más importante es qué protección puede solicitar antes de que eso ocurra y quién puede ayudarle a demostrar que reúne los requisitos.

En un sistema migratorio que ya es difícil para un adulto, pedirle a un niño que lo atraviese solo es una situación especialmente compleja. Y los cambios en el acceso a la representación legal durante 2026 hacen que conocer estos derechos sea todavía más importante.

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