Elecciones Texas 2026: Greg Abbott vs. Gina Hinojosa y el duelo Paxton-Talarico por el Senado

En ambas carreras, la distancia fue de apenas dos a cuatro puntos. Foto: Envato

Los texanos elegirán el próximo 3 de noviembre a su próximo gobernador y a uno de sus dos senadores federales, en dos contiendas que llegaron a la recta final más cerradas de lo que el estado acostumbra. El gobernador republicano Greg Abbott busca un cuarto mandato frente a la demócrata Gina Hinojosa, mientras que el fiscal general Ken Paxton se mide con el demócrata James Talarico por el escaño en el Senado. En ambas carreras, la distancia entre los candidatos fue de apenas dos a cuatro puntos, de acuerdo con una encuesta de Emerson College Polling publicada el 22 de octubre.

Esa cercanía también se notó en el arranque del voto anticipado, el 19 de octubre, cuando casi 1.5 millones de personas votaron en los dos primeros días. Según cálculos de VoteHub difundidos por CBS Texas, el perfil de esos primeros votantes se vio más demócrata que en 2024, aunque los propios analistas advirtieron que era pronto para sacar conclusiones, porque Texas no registra a sus votantes por partido.

Para la comunidad inmigrante, el resultado pesa más allá de qué partido gane. Republicanos y demócratas defendieron posturas opuestas sobre la frontera y la política migratoria, y quien ocupe la gubernatura y el escaño en el Senado tendrá voz en cómo se aplican esas políticas en uno de los estados con más población latina del país.

¿Quiénes son Greg Abbott y Gina Hinojosa?

Abbott llegó a la gubernatura en 2015 y ganó sus tres elecciones con ventajas amplias: 20.4 puntos en 2014, 13.3 en 2018 y 10.9 en 2022. Durante su gobierno impulsó la Operación Lone Star, que llevó a la Guardia Nacional y a policías estatales a la frontera, y respaldó la ley SB4, vigente en Texas. Con esa ley, policías estatales y locales pueden detener a personas sospechosas de haber entrado sin autorización y llevarlas ante un juez estatal que puede ordenar su salida del país.

Hinojosa, abogada laboral y de derechos civiles, fue electa en 2016 como diputada estatal por un distrito de Austin. Nació y creció en el Valle del Río Grande, y si gana sería la primera gobernadora originaria de esa región fronteriza. Para enfrentar a Abbott, Hinojosa apostó por el voto latino y prometió un camino a un estatus legal para inmigrantes que llevan años en el país, una medida que depende en gran parte del gobierno federal y no de un estado.

Paxton y Talarico se disputan un escaño que los demócratas no ganan desde 1988

Paxton, fiscal general de Texas desde 2015, llegó a la boleta después de derrotar al senador John Cornyn en la segunda vuelta republicana del 26 de mayo, con 63.8% de los votos y el respaldo del presidente Donald Trump.

Con ese resultado, Cornyn se convirtió en el primer senador texano en perder la nominación de su partido desde 1970. Del otro lado, Talarico, exmaestro y diputado estatal, ganó la primaria demócrata sin necesidad de segunda vuelta frente a la congresista Jasmine Crockett.

TPOR poll | 10/15-10/18 LV



Texas Governor 2026



🟥Greg Abbott 51% (incumbent)

🟦Gina Hinojosa 48% https://t.co/kmf0KxxN2B pic.twitter.com/CkuRkZNVPN — Politics & Poll Tracker 📡 (@PollTracker2024) October 23, 2026

Las propuestas de los candidatos

En materia migratoria, los dos candidatos tomaron caminos contrarios, según un repaso de sus posturas publicado por FOX 7 Austin:

Paxton demandó al gobierno de Joe Biden por cortar el alambre de púas que Texas colocó en la frontera, y encabezó la defensa legal del estado cuando las autoridades federales buscaron entrar al parque Shelby, en Eagle Pass

También defendió la SB4, tiene el respaldo del sindicato de agentes de la Patrulla Fronteriza y prometió apoyar desde el Senado la agenda fronteriza de Trump

Talarico votó en contra de la SB4 en la Legislatura de Texas y propone una reforma migratoria federal que combine revisión en la frontera con caminos a la ciudadanía para trabajadores y familias

Además, plantea más recursos en los puertos de entrada para detectar drogas y un ICE enfocado en deportar a criminales, pandilleros y traficantes de personas

Talarico resumió su postura como “un candado en la puerta y un tapete de bienvenida”. Paxton, en cambio, recorrió el estado en una gira de autobús sin aceptar un debate cara a cara con su rival, de acuerdo con ABC13 Houston. Ese escaño tiene un peso especial, porque Texas no ha elegido a un demócrata para el Senado desde 1988 ni a ninguno para un cargo estatal desde 1994, de modo que una victoria de Talarico movería la balanza en la lucha por el control del Senado federal.

¿Cómo van las encuestas y qué dice el voto latino?

Las encuestas más recientes mostraron dos carreras distintas. En la del Senado, Talarico apareció arriba por márgenes que caben dentro del error estadístico, es decir, por una diferencia tan pequeña que no permite asegurar quién va adelante. Respecto a la de gobernador, Abbott conservó una ventaja más estable:

Emerson College (17 al 19 de octubre): Talarico 48% y Paxton 46%; Abbott 49% e Hinojosa 45%.

Talarico 48% y Paxton 46%; Abbott 49% e Hinojosa 45%. Marist (8 al 11 de octubre): Talarico 47% y Paxton 45%; Abbott 49% e Hinojosa 45%.

En el sondeo de Emerson, la economía fue la principal preocupación de los votantes texanos, con 39%, muy por encima de la inmigración, que mencionó el 16%.

Entre los votantes latinos, los demócratas aparecieron con ventajas mucho más amplias. Una encuesta de la Escuela Hobby de Asuntos Públicos de la Universidad de Houston, levantada del 10 al 14 de octubre y difundida por Texas Public Radio, le dio a Talarico 52% contra 41% de Paxton, y a Hinojosa 53% contra 43% de Abbott. En las zonas rurales el panorama se invirtió, ya que ahí Paxton y Abbott rondaron el 65% de las preferencias.

Un sondeo previo de The Cook Political Report y TelevisaUnivision, hecho entre agosto y septiembre solo con votantes hispanos, encontró que casi dos de cada tres serían menos propensos a apoyar a un candidato que respalde la política de deportaciones de Trump, aunque también ahí la economía pesó más que la inmigración.

Fechas, horarios e identificaciones para votar en Texas

Texas llega a esta elección con un récord de 19,041,684 votantes registrados, según la Secretaría de Estado de Texas. El voto anticipado en persona sigue abierto hasta el viernes 30 de octubre, y durante ese periodo cada votante puede acudir a cualquier casilla de su condado, no solo a la que le corresponde por domicilio. El día de la elección, el martes 3 de noviembre, las casillas funcionarán de 7 a.m. a 7 p.m. en todo el estado.

Quien vota en persona necesita mostrar una identificación con fotografía, y la ley texana acepta siete opciones:

Licencia de conducir de Texas

Tarjeta de identificación personal de Texas

Certificado de identificación electoral de Texas (EIC)

Pasaporte estadounidense, en libro o tarjeta

Licencia de portación de armas de Texas

Identificación militar de Estados Unidos con fotografía

Certificado de ciudadanía estadounidense con fotografía

¿Qué hacer si no se cuenta con una identificación aceptada?

Las personas que no tienen ninguna de esas identificaciones, ni pueden conseguirla de forma razonable, todavía pueden votar si llenan una Declaración de Impedimento Razonable, un formulario en el que explican el motivo, y presentan un documento de respaldo aprobado, como un recibo de servicios o un estado de cuenta bancario con su nombre y dirección.

Solo los ciudadanos estadounidenses registrados pueden votar. Los residentes permanentes, los beneficiarios de DACA o TPS y otros inmigrantes no pueden hacerlo, y votar sin ser ciudadano puede afectar de forma grave cualquier trámite migratorio futuro. El plazo para registrarse venció el 5 de octubre, así que quienes sí son ciudadanos pueden confirmar su registro y la ubicación de su casilla en el sitio oficial VoteTexas.gov antes de salir a votar.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.