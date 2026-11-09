El SAT advierte: multas de más de 11 mil pesos por no activar o actualizar el Buzón Tributario
Las personas que no lo activen podrían recibir una multa de hasta 11 mil 540 pesos.
Si eres persona física o moral, tienes hasta el 31 de diciembre del 2026 para activar el Buzón Tributario.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó a los contribuyentes la obligatoriedad de contar con el Buzón Tributario activo y habilitado y con sus medios de contacto actualizados, advirtiendo que el incumplimiento de esta disposición te podría generar una multa que puede ir desde los 3 mil 850 hasta los 11 mil 540 pesos.
¿Cuáles son las causas de sanción?
El código Federal de la Federación establece tres causas directas para multarte:
- Falta de habilitación: No dar de alta el Buzón Tributario en la plataforma oficial
- Omisión de contacto: No registrar los medios de contacto obligatorios exigidos por la norma
- Datos incorrectos u obsoletos: Capturar información errónea, inexistente o descuidar su actualización oportuna
¿Cómo verificar el estatus del Buzón Tributario?
- Ingresa al portal oficial del SAT (sat.gob.mx)
- Accede utilizando tu RFC y la e.firma (firma electrónica) o contraseña vigente
- Dirígete al apartado de configuración para verificar y confirmar que el correo electrónico y el número de teléfono celular se encuentren actualizados
¿Quiénes no recibirán una multa por el Buzón Tributario?
¡Ojo! El SAT aclaró que esta disposición y la posible multa no aplican para todos los contribuyentes que no habilitan su Buzón Tributario. Existen grupos específicos:
- Las personas físicas inscritas sin obligaciones fiscales o sin actividad económica
- Asalariados y personas en el régimen de asimilados a salarios cuyos ingresos anuales hayan sido menores a 400 mil pesos
- Personas físicas y morales que mantengan estatus de suspensión de actividades (en algunos casos)
¡Qué el Año Nuevo 2027 no te sorprenda con una multa del SAT!
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