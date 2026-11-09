El SAT advierte: multas de más de 11 mil pesos por no activar o actualizar el Buzón Tributario

| 14:20 | Arisbeth Marcelo Lucas | UnoTV

Las personas que no lo activen podrían recibir una multa de hasta 11 mil 540 pesos.
la forma de activar el buzón tributario
El SAT recuerda que debes activar el Buzón Tributario. Foto: Getty Images

Si eres persona física o moral, tienes hasta el 31 de diciembre del 2026 para activar el Buzón Tributario.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó a los contribuyentes la obligatoriedad de contar con el Buzón Tributario activo y habilitado y con sus medios de contacto actualizados, advirtiendo que el incumplimiento de esta disposición te podría generar una multa que puede ir desde los 3 mil 850 hasta los 11 mil 540 pesos

¿Cuáles son las causas de sanción?

El código Federal de la Federación establece tres causas directas para multarte:

  • Falta de habilitación: No dar de alta el Buzón Tributario en la plataforma oficial
  • Omisión de contacto: No registrar los medios de contacto obligatorios exigidos por la norma
  • Datos incorrectos u obsoletos: Capturar información errónea, inexistente o descuidar su actualización oportuna

¿Cómo verificar el estatus del Buzón Tributario?

  1. Ingresa al portal oficial del SAT (sat.gob.mx)
  2. Accede utilizando tu RFC y la e.firma (firma electrónica) o contraseña vigente
  3. Dirígete al apartado de configuración para verificar y confirmar que el correo electrónico y el número de teléfono celular se encuentren actualizados

¿Quiénes no recibirán una multa por el Buzón Tributario?

¡Ojo! El SAT aclaró que esta disposición y la posible multa no aplican para todos los contribuyentes que no habilitan su Buzón Tributario. Existen grupos específicos:

  • Las personas físicas inscritas sin obligaciones fiscales o sin actividad económica
  • Asalariados y personas en el régimen de asimilados a salarios cuyos ingresos anuales hayan sido menores a 400 mil pesos
  • Personas físicas y morales que mantengan estatus de suspensión de actividades (en algunos casos)

¡Qué el Año Nuevo 2027 no te sorprenda con una multa del SAT!

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