El “R2” tenía una orden de aprehensión por homicidio en Apatzingán

“R2” cuenta con orden de aprehensión en Apatzingán. Foto: @SEMAR

La coordinación entre autoridades de Michoacán y el Gobierno federal contribuyó a la detención de Rafael “N”, alias “R2”, quien cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado en Apatzingán, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

También tiene orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos

El mandatario michoacano explicó que las investigaciones y las carpetas abiertas en Michoacán aportaron elementos legales para ubicar al presunto integrante del crimen organizado, detenido el domingo en Zapopan, Jalisco, junto con otras 19 personas.

“Este grupo tenía, o esta célula de este grupo, tenía actividades en Michoacán y, en base a coordinación, también pudimos proporcionar las causas legales por las cuales se buscaba a este presunto delincuente”, señaló Bedolla.

Añadió que el “R2” también cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

El gobernador reconoció el operativo federal y dijo mantener comunicación directa con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La detención del “R2”

La detención fue realizada en Zapopan por fuerzas federales. De acuerdo con la información oficial difundida sobre el operativo, durante la acción hubo un enfrentamiento y el “R2” resultó herido.

Las autoridades lo identifican como presunto mando de “Los Rs”, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operaciones en Jalisco y Michoacán.

A la agrupación se le atribuyen presuntos delitos como homicidio, narcotráfico, extorsión y agresiones contra autoridades.

Entre las afectaciones señaladas por las autoridades figuran extorsiones a empresarios y productores de aguacate.

Bedolla sostuvo que la información recabada en Michoacán fue relevante para el operativo y destacó la colaboración entre las instituciones estatales y federales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.