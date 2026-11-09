Ni caros ni con trampas: AMIS aclara mitos sobre los seguros

En México, apenas 10 de cada 100 personas cuentan con un seguro de vida individual voluntario, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Aunque existen distintas opciones de protección, todavía hay creencias o mitos que influyen en la decisión de contratar una póliza.

Pensar que nunca ocurrirá un accidente, que los seguros son caros o que existen trampas en las letras chiquitas son algunos de los mitos más comunes. Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS, explicó qué hay detrás de estas ideas y qué deben revisar las personas antes de contratar un seguro.

Tres mitos sobre los seguros que debes conocer

Uno de los principales obstáculos para contratar un seguro de vida, auto o vivienda es creer que los imprevistos solo les ocurren a otras personas.

Rosas explicó que es común escuchar noticias sobre incendios, árboles que caen sobre automóviles o fallecimientos y pensar que esas situaciones nunca nos afectarán.

Entre los tres mitos sobre los seguros destacan:

“No me va a pasar nada”: creer que los accidentes o imprevistos siempre les ocurren a otros

“Los seguros son caros”: pensar que cualquier póliza representa un gasto elevado

“Hay truco en las letras chiquitas”: desconfiar de las condiciones de los contrato.

¿Los seguros son caros? Esto explica la AMIS

La directora general de la AMIS señaló que existen seguros de vida y de casa habitación accesibles, por lo que es importante conocer las opciones disponibles.

También destacó que hay distintas compañías y coberturas entre las cuales elegir, según las necesidades de cada persona.

Para comparar alternativas, los interesados pueden utilizar herramientas como el simulador de la Condusef, que permite revisar opciones antes de tomar una decisión.

¿Qué pasa con las letras chiquitas de los seguros?

Otro de los mitos más frecuentes tiene que ver con las condiciones que aparecen en los contratos.

Norma Alicia Rosas aseguró que las exclusiones y los puntos relevantes de las pólizas se presentan con letras grandes y en negritas, para que los usuarios puedan identificarlos.

Sin embargo, subrayó que lo más importante es conocer qué situaciones cubre un seguro y cuáles quedan excluidas antes de contratarlo.

¿Cuántos mexicanos tienen seguro de vida?

Según cifras de la AMIS, sólo 10 de cada 100 mexicanos cuentan con un seguro de vida individual voluntario.

No obstante, al sumar las pólizas colectivas, como las que se obtienen mediante un empleo o un crédito, la cobertura supera los 80 millones.

La recomendación es conocer las condiciones de cada póliza, comparar las alternativas disponibles y buscar orientación profesional antes de contratar un seguro.

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