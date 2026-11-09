Sorteo El Buen Fin 2026: conoce las fechas y requisitos para ganar hasta 260 mil pesos

El Buen Fin será del 13 al 17 de noviembre. Foto: Cuartoscuro

México está a días de atravesar el periodo de ofertas más esperado del año: El Buen Fin; sin embargo, también se llevará a cabo el Sorteo El Buen Fin, organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el próximo 4 de diciembre.

En el sorteo, con una bolsa total de 500 millones de pesos, podrán participar personas que tengan un negocio y aquellos que hagan compras con tarjetas de crédito o débito.

¿Cuáles son los requisitos para participar en el Sorteo Buen Fin?

De acuerdo con el SAT, quienes tienen un micro o pequeño negocio deben realizar su registro en la página www.elbuenfin.org a más tardar el jueves 12 de noviembre. Asimismo, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener habilitado Buzón Tributario y medios de contacto actualizados

Contar con Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales positiva

Haber reportado ingresos acumulables de hasta 5 millones de pesos en 2025

Contar con una terminal punto de venta (TPV) activa

Recibir al menos una venta de 250 pesos o más con medios de pago electrónicos participantes, del 13 al 17 de noviembre

Los premios son:

Hasta 260 mil pesos en el premio mayor

Uno de los 4 mil 987 premios de 20 mil pesos

En el caso de los tarjetahabientes, que realicen compras del 13 al 17 de noviembre podrán participar de manera automática siempre y cuando:

Realicen sus compras en comercios registrados

Paguen con tarjeta de crédito o débito de una institución bancaria participante

Realicen compras de 250 pesos o más

“No necesitas registrarte. Tus compras se integran automáticamente al sorteo cuando cumplen con las condiciones de participación”, indicó el SAT

Los premios para los tarjetahabientes son:

Hasta 250 mil pesos en el premio mayor

Uno de los 321 mil 260 premios de entre 500 y 20 mil pesos

Del 13 al 17 de noviembre, México vivirá una nueva edición de @ElBuenFin, iniciativa que fortalece el mercado interno, promover el consumo nacional y abrir más oportunidades para MiPyMes.



Consumir lo nuestro es fortalecer lo que somos. Comprar en México es hacer crecer a México. pic.twitter.com/HiBEJ3N2F2 — Economía México (@SE_mx) November 3, 2026

¿Cuáles son las fechas del Sorteo Buen Fin?

Los consumidores y microempresarios que esperan con ansia El Buen Fin deben estar pendientes de las fechas, desde el registro del negocio hasta los resultados y premios.

Fecha ¿Qué hacer? Hasta el 12 de noviembre Registrar el micro o pequeño comercio en elbuenfin.org. 13 de noviembre Consultar bancos y comercios participantes. Del 13 al 17 de noviembre Realizar compras de, al menos, 250 pesos con tarjetas de bancos participantes en comercios registrados. 27 de noviembre Consultar si la compra o comercio participa en el sorteo. 4 de diciembre Seguir la transmisión en vivo del Sorteo El Buen Fin 2026. 7 de diciembre Consultar los resultados y conocer a los ganadores.

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sorteo El Buen Fin 2026

¿Cuál es el objetivo del Sorteo Buen Fin?

El SAT explicó que el objetivo del Sorteo Buen Fin es promover la formalidad, incentivar el uso de medios de pago electrónicos y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

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