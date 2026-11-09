Caos vial por marchas y bloqueos del IMSS e INE en CDMX y estados

Protestas del IMSS e INE en diferentes estados del país y CDMX. Foto: IA /ChatGPT

Las marchas, bloqueos y paros laborales de trabajadores del IMSS y del INE generan afectaciones viales este lunes en la Ciudad de México (CDMX) y distintos estados del país. Las protestas incluyen cierres de calles, concentraciones y suspensión de trámites.

A estas movilizaciones se suman repartidores de aplicación en Santa Fe, trabajadores universitarios en San Lázaro y habitantes de Guerrero, quienes también realizaron bloqueos. Las manifestaciones tienen distintas demandas y horarios, por lo que las afectaciones viales varían según la zona.

CDMX: marchas del IMSS e INE afectan estas vialidades

Megamarcha del IMSS: de Centro Médico Siglo XXI al Zócalo

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron a una megamarcha para las 15:00 horas, con una participación estimada de mil personas.

El recorrido contempla los siguientes puntos:

Centro Médico Nacional Siglo XXI: salida en avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores.

Avenida Cuauhtémoc: desplazamiento hacia el centro.

Paseo de la Reforma: parada prevista frente al Senado.

Bucareli y avenida Juárez: parte del trayecto hacia el Centro Histórico.

Francisco I. Madero y 5 de Mayo: posibles accesos al primer cuadro.

Zócalo: destino final de la movilización.

Los organizadores no han confirmado todas las calles del recorrido, por lo que podrían registrarse cierres parciales e intermitentes.

Los trabajadores exigen un aumento salarial de 10%, abasto de insumos médicos, jubilaciones dignas y la renuncia del secretario general del SNTSS. También denuncian presuntas amenazas y vigilancia contra participantes.

La CNTE contempla acompañar la movilización y no se descarta la incorporación de otras organizaciones.

Protesta del INE: bloqueo en Periférico Sur y Viaducto Tlalpan

Alrededor de 100 trabajadores del INE se concentraron frente a las oficinas centrales del organismo para exigir un incremento salarial superior al 6%.

Los manifestantes cerraron la lateral de Viaducto Tlalpan, en conexión con Periférico Sur, y se reportaron afectaciones momentáneas en carriles centrales y laterales de Periférico Sur. La circulación fue reabierta minutos después.

Los trabajadores del INE ya bloquean los carriles centrales de Periférico. @LupitaJuarezH @trafico889 pic.twitter.com/He1d9FSRDP — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) November 9, 2026

Una comisión encabezada por Édgar Fernández ingresó a reunirse con Blanca Cruz, presidenta provisional del INE, para presentar su pliego petitorio. No se han detallado acuerdos.

En la capital también se reportaron afectaciones en módulos del INE en:

Iztapalapa: atención únicamente a personas con cita.

Benito Juárez, Cuauhtémoc, Milpa Alta y Tláhuac: suspensión de atención.

🔴Llegan más trabajadores, escalan protesta y bloquean Viaducto Tlalpan



🎶Alfredito, Taddeita:

¿Dónde están?, ¿dónde están?

¡Regresen el dinero!, regresen el dinero… ¡PERO YA! 🎶

👉https://t.co/7MThK0GH9A pic.twitter.com/khRX3EbWwL — Jannet López Ponce (@Jannet_LP) November 9, 2026

Santa Fe: repartidores bloquean calles por nuevas placas

Repartidores de aplicación bloquearon Vasco de Quiroga y Prolongación Vista Hermosa, en protesta contra las medidas de regulación de motocicletas propuestas por la Secretaría de Movilidad (Semovi).

También se reportaron afectaciones cerca de Centro Santa Fe y la glorieta de la zona.

La circulación fue restablecida alrededor de las 11:20 horas en los cruces afectados, incluidos puntos de Carretera México-Toluca, Juan Salvador Agraz y avenida Tamaulipas.

Repartidores convocan a bloqueos en Tultitlán, Coacalco y Ecatepec; exigen respeto a sus derechos laborales. https://t.co/z0jrsXgkfy — Uno TV (@UnoNoticias) November 9, 2026

San Lázaro: protesta del STUNAM con 3 mil participantes

El Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) convocó a una concentración frente a la Cámara de Diputados, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Demanda: mayor presupuesto para universidades públicas y atención a exigencias laborales y salariales.

La protesta coincide con la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027. Autoridades capitalinas reforzaron la seguridad en el recinto y no descartaron afectaciones viales.

Estados afectados por bloqueos, protestas y paro del INE

Guerrero: bloquean la Autopista del Sol

Habitantes de Tilapa, municipio de Malinaltepec, cerraron los cuatro carriles y laterales de la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués, después de las 10:00 horas.

Exigen al Gobierno estatal cumplir con la compra de terrenos que, según los manifestantes, fueron comprometidos para beneficiar a más de 6 mil personas.

El cierre provocó largas filas en ambos sentidos. Personal de la Secretaría General de Gobierno acudió para buscar diálogo.

¡TRES HORAS DE BLOQUEO EN LA AUTOPISTA DEL SO¡TRES HORAS DE BLOQUEO EN LA AUTOPISTA DEL SOL! HABITANTES DE GUERRERO EXIGEN CUMPLIR PROMESA DE COMPRA DE TIERRAS.



Habitantes de Tilapa, municipio de Malinaltepec, Guerrero, mantienen bloqueada la Autopista del Sol, a la altura del… pic.twitter.com/YjS6H7NXo8 — Uno TV (@UnoNoticias) November 9, 2026

Por otro lado, en la entidad, trabajadores del INE suspendieron actividades en módulos de Acapulco y Chilpancingo, así como en unidades móviles.

Módulos del INE afectados en otros estados

Nuevo León: protesta del IMSS y suspensión de módulos

En Monterrey, personal médico del IMSS comenzó a concentrarse frente al Hospital de Ginecología No. 23, en Monterrey, para exigir mejores salarios, condiciones laborales e insumos médicos.

Se prevén cierres viales por la tarde.

Por separado, el paro del INE afecta sus 22 módulos fijos y seis itinerantes en la entidad.

🚨 Trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del INE mantienen el paro nacional este lunes 9 de noviembre, luego de rechazar el aumento salarial del 6% que el instituto ofreció a partir de enero de 2027. La protesta podría afectar los trámites de credencial para votar en… pic.twitter.com/VzZSTQUoz1 — Uno TV (@UnoNoticias) November 9, 2026

Estado de México

El módulo del INE ubicado en la colonia Las Américas, en Toluca, suspendió el servicio. La reanudación se contempla para el martes 10 de noviembre, si existe un acuerdo laboral.

Campeche

Los módulos de atención ciudadana del INE permanecen cerrados como parte de la protesta por nivelación salarial.

Guanajuato

En León, algunos módulos del INE suspendieron actividades, incluido el ubicado en bulevar Francisco Villa, colonia Jardines de Oriente. Los trabajadores de esa sede prevén reanudar la atención el martes.

Hidalgo

Se reportaron cierres de módulos del INE en Actopan, Huejutla, Ixmiquilpan, Tula de Allende, Tepeapulco y Tulancingo. El módulo de Pachuca continúa operando.

Morelos

Se suspendieron labores en siete módulos fijos y tres itinerantes del INE, incluidos puntos de Cuernavaca y Jojutla.

En Cuernavaca permanece personal para proporcionar orientación a los ciudadanos.

Jalisco

Los dos módulos del INE en Puerto Vallarta cerraron desde las 8:00 horas. Sus trabajadores anunciaron que retomarán actividades el martes.

Oaxaca

De los 32 módulos del INE, 27 se sumaron a la manifestación simbólica de trabajo bajo protesta.

En la capital oaxaqueña se suspendieron más de mil trámites. En algunos puntos únicamente se proporciona información.

Puebla

Trabajadores del INE colocaron pancartas y realizaron pausas en la atención.

En San Pedro Cholula, parte del personal inició un paro de brazos caídos desde las 7:30 horas, por lo que el servicio avanza lentamente.

Sonora

La mayoría de los módulos del INE cerraron en Hermosillo, Cajeme, Nogales, Navojoa, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, Caborca y Huatabampo.

En Guaymas, el personal continúa trabajando bajo protesta.

Tabasco

En Villahermosa, los trabajadores del INE se declararon en paro de brazos caídos. Se reportó la participación de todos los módulos de la capital estatal.

Veracruz

Los módulos del INE en el puerto de Veracruz suspendieron labores. Ciudadanos que acudieron a realizar trámites encontraron las oficinas cerradas.

¿Qué exigen los trabajadores del INE y cuántos participan?

El paro nacional del INE involucra a cerca de 5 mil empleados y contempla módulos de 20 entidades, aunque los reportes disponibles detallan afectaciones en 15 entidades, incluida la CDMX.

Los trabajadores buscan elevar sus ingresos mensuales de aproximadamente 9 mil 600 a 19 mil pesos, además de mejores prestaciones, equipos, horarios, vacaciones y condiciones de contratación.

El INE ofreció un incremento del 6% a partir de enero de 2027 para personal de nivel FA1 y medidas para mejorar las condiciones laborales.

Édgar Fernández, vocero de los inconformes, aseguró que la participación alcanzaba entre 80% y 95% de los módulos del país, según su estimación durante la jornada.

La suspensión puede afectar trámites de primera credencial, renovación, reposición, cambios de domicilio y entrega de identificaciones.

Alternativas viales ante las marchas en CDMX

Para evitar los puntos de concentración del IMSS, se contemplan como alternativas:

Circuito Interior

Viaducto Miguel Alemán

Avenida Insurgentes

Eje 1 Oriente

Eje 1 Norte

Congreso de la Unión.

Estas rutas también podrían registrar mayor carga vehicular. Se recomienda revisar los avisos de Orientación Vial de la SSC antes de trasladarse.