HR Ratings recorta calificación soberana de México, pero mantiene grado de inversión

HR Ratings recorta calificación soberana de México. Foto: Getty

La agencia HR Ratings ajustó la calificación soberana de largo plazo de México, de BBB+ a BBB, y ratificó la de corto plazo en HR3, ambas con una perspectiva estable, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

HR Ratings ajusta la calificación de México

La agencia reconoció los esfuerzos del Gobierno federal para fortalecer los ingresos públicos, reducir el déficit y avanzar en la consolidación fiscal, así como la recuperación de la actividad económica.

Además, México conserva el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana. También se destacó que en 2025 el país realizó un ajuste fiscal equivalente a 1.3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), el mayor desde 1990, sin comprometer los programas sociales ni la estabilidad macroeconómica.

Exportaciones e inversión impulsan la economía mexicana

Entre los factores positivos, HR Ratings señaló la recuperación económica, el dinamismo de las exportaciones, la moderación de la inflación y la solidez de las cuentas externas.

De acuerdo con las cifras presentadas por Hacienda, el PIB creció 2.1% anual durante el segundo trimestre de 2026, su mayor avance desde el mismo periodo de 2024. Además, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó 3.4% anual en julio.

Las exportaciones mexicanas crecieron 29% anual entre enero y agosto, impulsadas por los sectores de cómputo y electrónica. En tanto, la inversión extranjera directa alcanzó 35 mil millones de dólares durante el primer semestre de 2026, un máximo histórico para un periodo comparable.

Hacienda busca fortalecer las finanzas públicas

La dependencia también destacó las medidas incluidas en el Paquete Económico 2027 para aumentar la recaudación, mejorar la fiscalización, modernizar las aduanas y hacer más eficiente el gasto público.

A través del Plan México y de proyectos de infraestructura, el Gobierno federal busca impulsar la inversión pública y privada, elevar la productividad y fortalecer el crecimiento económico.

En materia de deuda, Hacienda señaló que cerca del 80% de la deuda del Gobierno federal está denominada en moneda nacional y a tasa fija, lo que reduce su exposición a cambios externos.

Además, México cuenta con reservas internacionales superiores a 256 mil millones de dólares y una Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional por 24 mil millones de dólares.

Pemex, otro punto de atención

HR Ratings también reconoció los avances en el fortalecimiento financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex). Según Hacienda, la estrategia de apoyo a la empresa ha permitido reducir su endeudamiento, mejorar el perfil de vencimientos y aliviar presiones de liquidez a corto plazo.

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