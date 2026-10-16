iPhone Duo vs. Galaxy Z Fold 8: ¿cuál plegable conviene más y cuánto cuesta cada uno?

iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8. Foto: Benjamin Fanjoy – Yasuhiro Kobayashi / AFP

Los compradores de teléfonos de alta gama ahora deben tomar una decisión sabia, ya que el mercado de la tecnología les ofrece una competencia que merece la pena analizar: iPhone Duo vs. Galaxy Z Fold 8.

Aunque ambos modelos ofrecen una pantalla interior de 7.6 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz, existen diferencias importantes en precio diseño, cámaras, almacenamiento, batería y experiencia de uso. Sin embargo, la elección depende de cuánto se quiera gastar y de qué funciones sean prioritarias.

iPhone Duo vs. Galaxy Z Fold 8: ¿cuánto cuesta cada uno?

El nuevo iPhone Duo, el primer dispositivo plegable de la compañía Apple, llega con un precio inicial de mil 999 dólares, mientras que el Galaxy Z Fold 8, de Samsung, parte de mil 899.99 dólares.

En el caso de iPhone, Apple permite reservarlo desde este 16 de octubre y anunció su disponibilidad para el 23 de octubre.

Asimismo, la tienda oficial de Samsung muestra una promoción de 200 dólares, que reduce el precio a mil 699.99 dólares, aunque el importe final depende de las condiciones vigentes al momento de comprarlo.

Recuerda también que los precios son antes de impuestos y pueden cambiar según el distribuidor, la disponibilidad, los planes de financiación y las promociones.

¿Cuál conviene comprar? Comparativa de sus especificaciones

El Galaxy Z Fold 8 parece ofrecer una mejor relación entre precio y especificaciones. Según detalla Tom’s Guide, su menor grosor, pantalla exterior ligeramente más grande y descuento en la tienda de Samsung son ventajas que cualquiera debería aprovechar.

Ahora bien, el iPhone Duo puede convenir más a quienes ya utilizan el ecosistema de Apple y prefieren conservar iOS, sus aplicaciones y la integración con otros dispositivos de la marca. También ofrece la posibilidad de elegir hasta 2 TB de almacenamiento, aunque esa configuración supone un gasto considerablemente mayor.

Pantalla y diseño

Los dos teléfonos se abren para ofrecer una superficie amplia, pensada para consultar documentos, ver videos, jugar o utilizar varias aplicaciones. Sus pantallas interiores tienen el mismo tamaño nominal, pero no son idénticas en formato ni en tecnología.

Apple destaca la pantalla interior OLED de 7.6 pulgadas del iPhone Duo, con acabado nanotexturizado para reducir reflejos. Cerrado, utiliza una pantalla exterior de 5.4 pulgadas. Samsung ofrece una pantalla interior AMOLED del mismo tamaño y una exterior ligeramente mayor, de 5.5 pulgadas.

La diferencia física más clara de la tabla está en el grosor. El Galaxy Z Fold 8 mide 4.5 milímetros abierto y 9.7 milímetros cerrado, frente a los 5.2 y 11.3 milímetros del iPhone Duo. Esto significa que el Samsung es más delgado en ambas configuraciones.

Rendimiento y cámaras

El iPhone Duo utiliza el chip A20 Pro de Apple, mientras que el Galaxy Z Fold 8 incorpora el Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy. Ambos están diseñados para ejecutar aplicaciones exigentes, juegos y herramientas de inteligencia artificial, destaca el portal TechRadar.

En fotografía, los dos modelos de la comparación cuentan con una cámara principal y otra ultra gran angular. El iPhone Duo utiliza sensores de 48 megapíxeles, mientras que el Samsung ofrece dos cámaras traseras de 50 megapíxeles, de acuerdo con los datos de la tabla.

Sin embargo, considera que un sensor con más megapíxeles no garantiza por sí mismo mejores fotos: también importan el tamaño del sensor, la óptica, el procesamiento de imagen y el rendimiento nocturno. En historial, las fotos de iPhone llevan la experiencia a otro nivel.

Batería y almacenamiento

Samsung especifica una batería de 4,800 mAh para el Galaxy Z Fold 8. Apple, en cambio, no publica la capacidad del iPhone Duo en miliamperios-hora, pero afirma que su arquitectura de doble batería está diseñada para ofrecer autonomía durante todo el día.

En almacenamiento, Apple ofrece configuraciones de hasta 2 TB. La tabla sitúa al Galaxy Z Fold 8 en un máximo de 1 TB. Para quien guarda muchos videos, fotografías o archivos grandes directamente en el teléfono, esa diferencia puede ser relevante, aunque el modelo de 2 TB del iPhone Duo sube a 3 mil 199 dólares.

Por último, en el caso de iPhone, el modelo Duo funciona exclusivamente con eSIM y no admite una tarjeta SIM física, por lo que el usuario debe confirmar que su operador ofrece activación compatible

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.