Nikki Fölk y su música como experiencia de bienestar: “Quiero ser muy honesta con lo que estoy haciendo”

La versión deluxe de su álbum debut fue lanzada recientemente. Oscar Gómez Cruz

Nikki Fölk forma parte de una nueva ola de artistas independientes en México que buscan construir propuestas más allá de la música, para la cantante, cada canción y presentación son una oportunidad para crear una experiencia que conecte con el público y le permita expresar lo que siente.

Con el reciente lanzamiento de la versión deluxe de su primer álbum, “Canto Para No Llorar”, la artista habló con Unotv.com sobre la evolución de su proyecto, el concepto detrás de sus presentaciones en vivo y las nuevas canciones que prepara para los próximos meses.

“Canto Para No Llorar” todavía tenía algo que decir

Aunque el álbum debut llegó en 2025, la cantante sintió que el proyecto todavía no estaba terminado. Después de presentar el disco en el Foro del Tejedor y llevarlo a otras ciudades, continuó componiendo junto a sus productores.

“Sentíamos que todavía había algo que decir. Salieron canciones nuevas que tenían la misma esencia y dijimos: ‘vamos a hacer una versión deluxe’”, contó.

Explicó que las nuevas canciones surgieron después del lanzamiento del álbum y que el proceso creativo continuó mientras ella y sus productores evolucionaban juntos.

“Fue como cerrar este ciclo con broche de oro”, señaló sobre la decisión de lanzar esta nueva edición de “Canto Para No Llorar”, que cuenta con 15 canciones.

De cantar en su cuarto a encontrar su propia voz

La música estuvo presente desde su adolescencia, cuando se encerraba en su habitación para escuchar discos y ofrecer conciertos imaginarios. Entre sus influencias aparecieron Taylor Swift, Justin Bieber y, especialmente, el folk de agrupaciones como Of Monsters and Men, género que incluso inspiró su nombre artístico.

Su camino también pasó por una banda en la preparatoria, estudios musicales, teatro y distintos escenarios, hasta llegar a “La Voz México”, donde formó parte del equipo de Yahir.

La experiencia marcó un cambio en su manera de entenderse como artista. Después del programa comenzó a preguntarse qué podía aportar ella más allá de interpretar canciones de otros.

“Estos artistas me inspiran, pero ¿y yo quién soy? ¿Cuál es mi voz, mi tono, mi estilo?”, recordó sobre las preguntas que comenzaron a surgir en esa etapa.

A partir de ahí comenzó a darle mayor importancia a la composición y encontró en sus propias canciones una forma de construir esa identidad.

Una música pensada como “medicina”

Para Nikki, sus canciones funcionan como una especie de diario personal. Ella escribe desde sus propias experiencias, pero busca que cada persona pueda llevarlas a su propia historia.

“Es como un diario. Yo cuento mis experiencias, pero también quiero que la gente pueda hacer suya la canción y llevarla a su propia vida”, explicó.

Con “Canto Para No Llorar”, además, quiso construir una identidad alrededor de tres palabras: “natural”, “medicina” y “verdad”.

“Natural, porque quiero mostrarme como soy; medicina, porque quiero que mi música sea como una medicina para el alma, y verdad, porque quiero ser muy honesta con lo que estoy haciendo”, explicó.

Dentro de esa búsqueda decidió grabar el álbum en 432 Hz, una elección relacionada con su interés por el mundo holístico y con su percepción de que esa afinación resulta más natural y agradable.

Nikki aclaró que no es especialista en frecuencias, pero sí quiso que esa decisión formara parte de la identidad del álbum y de la experiencia que busca generar con su música.

“432 es una frecuencia más natural o más armoniosa, más amena para nuestro ser”, mencionó.

Los conciertos de Nikki Fölk también son un ritual

Esa filosofía no termina cuando acaba una canción. Nikki quiere que sus presentaciones funcionen como una experiencia inmersiva en la que el público pueda bailar, liberar emociones y sentirse en un espacio seguro.

“Para mí un ritual es una serie de actividades que tienen un orden y una intención. Entonces mis conciertos son eso”, explicó.

El concepto aparece en detalles como el orden del setlist, las flores, el vestuario, los colores y los aromas. En esta nueva etapa también incorporó la danza como una herramienta para conectar con el público.

“Quiero que la gente pueda ir y sentirse segura de bailar, de llorar, de terapearse, de soltar”, dijo.

Para la cantante, la danza incluso puede convertirse en una forma de terapia accesible para cualquier persona, y esa libertad es parte de lo que quiere llevar a sus conciertos.

El reto de ser una artista independiente

Construir todo esto mientras desarrolla una carrera independiente también implica asumir responsabilidades que van mucho más allá de escribir y cantar.

“Tienes que aprender investigar, preguntar, otras cosas que no nada más tienen que ver con la música o el arte”, reconoció Nikki.

La cantante explicó que debe aprender sobre temas legales, marketing, ventas, booking y administración, mientras intenta mantener el tiempo necesario para crear y cuidar su proyecto artístico.

Por eso, a quienes comienzan en la música les recomendó descubrir primero quiénes son y construir su propio camino.

“No te compares. Tu camino es tu camino. Hazlo como tú quieras hacerlo y sé muy auténtico”, mencionó.

“Hay que cuidar a Nicole”

Para Nikki, construir una carrera artística también implica entender que la persona detrás del proyecto necesita atención.

Durante la entrevista, la cantante hizo una distinción entre Nicole, la persona, y Nikki Fölk, la artista. Para ella, ambas forman parte del mismo proceso creativo.

“Y si mi persona está bien, mi arte lo va a reflejar”, explicó.

Esa relación entre su vida personal y su música se ha convertido en una parte importante de la identidad que busca construir.

Una nueva canción antes de que termine 2026

El ciclo de “Canto Para No Llorar” todavía tendrá algunos capítulos. Nikki prepara versiones en vivo de algunas canciones que presentó en Bajo Circuito, en Ciudad de México, y trabaja para llevar el show de la edición deluxe a otras ciudades.

También está lo que ella llamó como “Canto Para No Llorar: versión comentada”, donde, en formato de podcast, conversa sobre las canciones y los temas que existen detrás de ellas.

Pero la sorpresa más cercana llegará antes de que termine el año. Nikki confirmó que ya tiene lista una nueva canción.

“Antes de que se acabe el año no me voy a ir sin darles una canción nueva. Esa ya está lista, no les puedo decir el nombre, pero antes de que acabe el año tendrán una nueva”, adelantó.

Para 2027, la cantante ya piensa en nueva música y en la siguiente etapa de su proyecto. Mientras tanto, “Canto Para No Llorar” continúa creciendo con una edición deluxe que no sólo extiende su primer álbum, sino que marca la transición a una nueva etapa para Nikki Fölk.

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