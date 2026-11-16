Foto: Conavi.

La eliminación de requisitos en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ayuda a los derechohabientes a acceder a un crédito para una casa o departamento del programa Vivienda para el Bienestar.

Anteriormente, el organismo solicitaba alrededor de 30 requisitos, entre ellos alcanzar los mil 80 puntos. Ahora, se redujeron a condiciones básicas de elegibilidad.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, ha explicado que la reducción de requisitos para créditos como el de Vivienda para el Bienestar facilita el acceso a una casa a trabajadores con menos ingresos, especialmente jóvenes.

Eliminación de requisitos: ¿Cómo era antes y cómo es ahora el crédito Infonavit?

Antes de la simplificación, el Infonavit solicitaba a los trabajadores alcanzar una puntuación de mil 80 puntos para acceder a un crédito hipotecario, además de revisar distintos elementos de su perfil.

Además, como otra condición, revisaba el Buró de Crédito, lo que podía reducir el monto de financiamiento de una persona por adeudos.

Con el cambio, el Infonavit eliminó prácticamente todos los requisitos que condicionaban el acceso al programa Vivienda para el Bienestar.

Ahora, las condiciones centrales son ser derechohabiente, contar con al menos seis meses de cotización en el empleo y no tener una vivienda propia ni un crédito hipotecario vigente.

Principales requisitos eliminados por el Infonavit

Mil 80 puntos Infonavit: ya no se utilizan como condición para acceder a las viviendas del programa.

ya no se utilizan como condición para acceder a las viviendas del programa. Revisión del Buró de Crédito para determinar el monto: el historial crediticio de los derechohabientes dejó de reducir el financiamiento.

el historial crediticio de los derechohabientes dejó de reducir el financiamiento. Evaluación de adeudos ajenos al crédito de vivienda: Anteriormente, se consideraban pagos pendientes de productos como motocicletas o servicios telefónicos para calcular el crédito.

¿Solo se eliminaron requisitos de Vivienda para el Bienestar?

La reducción de requisitos solo se anunció para el proceso del programa Vivienda para el Bienestar, dirigido a trabajadores con ingresos de entre uno y 2.9 salarios mínimos.

No se redujeron las condiciones ni requisitos de todos los productos hipotecarios del instituto. Los créditos para adquirir vivienda nueva o usada, construir, remodelar o comprar terreno tienen sus propias modalidades y procesos.

¿Cómo solicitar un crédito del programa Vivienda para el Bienestar?

Ingresa al portal oficial del Infonavit. Consulta tu elegibilidad: responde si cumples las condiciones y proporciona tu Número de Seguridad Social (NSS). Registra tus datos de contacto: si el sistema registra tu interés, podrás proporcionar teléfono celular y correo electrónico. Actualiza tu perfil: si ya tienes Mi Cuenta Infonavit, verifica que tus datos de contacto estén correctos. Comparte la ubicación de tu centro de trabajo: el portal solicita código postal, entidad, municipio y colonia para identificar la zona donde te interesa vivir. Espera información del Instituto: Infonavit utilizará los datos proporcionados para informar sobre la disponibilidad de viviendas cercanas.

El registro de interés no significa que el crédito se entregue automáticamente. Infonavit debe verificar la elegibilidad, informar sobre las opciones disponibles y continuar con el proceso de adquisición y formalización del crédito.

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