Rosa Icela Rodríguez. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá el martes 17 de noviembre con el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante su visita a Shenzhen para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó este lunes que ambos encuentros bilaterales se realizarán el mismo día, con apenas dos horas de diferencia. También detalló que la mandataria tendrá una intervención ante empresarios internacionales, como parte de las actividades previas a la reunión de líderes de la APEC.

¿A qué hora se reunirá Sheinbaum con Xi Jinping y Mark Carney?

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Rodríguez dio a conocer los horarios de las tres actividades programadas para el martes 17 de noviembre, tiempo de China:

12:00 horas: intervención de Sheinbaum ante empresarios participantes en la APEC. En el centro de México serán las 22:00 horas del lunes 16.

intervención de Sheinbaum ante empresarios participantes en la APEC. En el centro de México serán las 22:00 horas del lunes 16. 16:00 horas: reunión bilateral con Xi Jinping, presidente de China. En México serán las 02:00 horas del martes 17.

reunión bilateral con Xi Jinping, presidente de China. En México serán las 02:00 horas del martes 17. 18:00 horas: reunión bilateral con Mark Carney, primer ministro de Canadá. En México serán las 04:00 horas del martes 17.

La agenda contempla encuentros por separado con los mandatarios de China y Canadá, dos países con los que México mantiene relaciones económicas y comerciales relevantes.

¿Qué temas abordará Sheinbaum durante su visita a China?

La visita se desarrolla en un contexto de relaciones comerciales entre México, China y Estados Unidos, así como del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En el caso de China, el Gobierno mexicano ha planteado su interés en explorar mecanismos de cooperación en salud, ciencia, tecnología, medio ambiente y energía. Entre los asuntos mencionados previamente por Sheinbaum se encuentran los hospitales inteligentes, el aprovechamiento de residuos y las tecnologías para generar electricidad mediante fuentes renovables.

Respecto a Canadá, la reunión con Carney se produce mientras México y sus socios norteamericanos mantienen conversaciones relacionadas con la revisión del T-MEC.

Sin embargo, Gobernación no precisó este lunes los asuntos específicos que se discutirán en cada encuentro ni anunció acuerdos entre los gobiernos.

En su participación ante empresarios de la APEC, Sheinbaum tiene previsto presentar el Plan México y exponer las oportunidades de inversión en el país.

¿Quiénes acompañan a Sheinbaum en China?

Rosa Icela Rodríguez informó que la presidenta viajó acompañada por siete integrantes de su gabinete:

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

David Kershenobich, secretario de Salud.

Luz Elena González, secretaria de Energía.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo.

La secretaria de Gobernación indicó que también están previstos encuentros entre integrantes del gabinete mexicano y funcionarios del Gobierno chino.

¿Cuándo regresa Sheinbaum a México?

La presidenta salió del país el domingo 15 de noviembre y permanecerá en China durante las actividades de la cumbre de la APEC, programada para el 18 y 19 de noviembre.

Rodríguez señaló que el regreso de Sheinbaum está previsto para los primeros minutos del viernes 20 de noviembre, con el propósito de encabezar la ceremonia por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

La Secretaría de Gobernación notificó al Senado sobre la salida de la mandataria, conforme a la legislación vigente.

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