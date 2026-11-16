Gilberto Mora se vuelve viral tras el partido vs Jamaica. Foto: AFP

Gilberto Mora se volvió protagonista de un video que comenzó a circular en redes sociales luego de la derrota de la Selección Mexicana por 3-2 ante Jamaica, cuando un futbolista del conjunto caribeño se acercó para pedirle un saludo particular.

El episodio ocurrió al finalizar el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, disputado en el Estadio Nacional de Kingston, cuando el mediocampista mexicano se dirigía a los vestidores, fue interceptado por Javon East, delantero de Jamaica.

A Jamaican player asked Gilberto Mora to give a shoutout to one of his family members over a video call after the final whistle.📱❤️



The 18-year-old wonderkid is already an idol in Mexico, and now beyond its borders, too. 👏🏼 pic.twitter.com/v138iqEVKz — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) November 15, 2026

El futbolista jamaicano llevaba su teléfono celular en la mano y le pidió a Mora que saludara a una persona que se encontraba del otro lado de una videollamada.

El jugador de Xolos de Tijuana aceptó la petición, se acercó a la pantalla y envió un saludo, incluso, mostró brevemente su camiseta de la Selección Mexicana antes de continuar su camino.

La escena fue compartida en redes sociales, donde llamó la atención que un jugador del equipo rival aprovechara el encuentro para conseguir un saludo del joven mexicano.

Aunque no se reveló quién era la persona que estaba en la videollamada, en redes sociales circuló que se trataba del hijo del jugador caribeño.

Gilberto Mora también destacó en la cancha ante Jamaica

El gesto ocurrió después de un partido complicado para México, que perdió 3-2 en Kingston y ahora tendrá que buscar la remontada en el encuentro de vuelta.

Gilberto Mora fue uno de los protagonistas del Tricolor al marcar el primer gol mexicano al minuto 70, cuando el equipo de Rafael Márquez perdía 3-0, posteriormente, Julián Quiñones convirtió un penalti al minuto 81 para acercar a México en el marcador.

🇲🇽 ⚽️ GOL DE MÉXICO



GOL DE GILBERTO MORA. EL ÚNICO, EL DIFERENTE. EL 10 DE LA SELECCIÓN. 🔟



JAMAICA 3-1 MÉXICO pic.twitter.com/HDotpa0gUQ — Alee (@ImAleeJeje) November 15, 2026

Pese a la reacción, el conjunto nacional no consiguió el empate y Jamaica se quedó con la ventaja en la eliminatoria.

Tras el encuentro, Mora reconoció que el resultado dejó insatisfecho al equipo y señaló que ahora deberán concentrarse en el siguiente compromiso para intentar avanzar a la siguiente ronda.

“Tenemos que llegar allá y darlo todo” Gilberto Mora 🇲🇽 pic.twitter.com/Vqj6OxCRP0 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 15, 2026

El partido de vuelta entre México y Jamaica está programado para el martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey.

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