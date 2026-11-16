Inapam no garantiza una rebaja adicional. Foto: Cuartoscuro

Si eres adulto mayor y tienes tu credencial Inapam, puedes aprovechar descuentos en distintos establecimientos; sin embargo, no todos los comercios permiten combinarlos con las ofertas de El Buen Fin.

Si tienes 60 años o más y cuentas con tu tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), es importante que conozcas tus beneficios antes de salir de compras durante El Buen Fin 2026, que se realiza del 13 al 17 de noviembre.

Aunque durante estos días las tiendas anuncian promociones y descuentos, debes saber que presentar tu credencial Inapam, no garantiza que recibas una rebaja adicional.

Es decir, si un producto ya tiene una promoción por El Buen Fin, el establecimiento no necesariamente aplicará también el descuento de tu tarjeta. Cada comercio establece sus propias condiciones, por lo que es importante preguntar antes de pagar.

¿Qué descuentos puedes obtener con tu tarjeta Inapam?

Tu credencial te permite acceder a descuentos en diferentes servicios y establecimientos participantes. Entre ellos se encuentran:

Alimentación: descuentos en restaurantes y establecimientos de comida.

Salud: beneficios en farmacias y servicios médicos.

Transporte: descuentos en servicios de transporte participantes.

Vestido y hogar: promociones en ropa, calzado y artículos para el hogar.

Educación, recreación y cultura: beneficios en actividades culturales y recreativas.

Predial y agua: descuentos en el pago de algunos servicios.

Asesoría y servicios legales: beneficios en servicios jurídicos.

Recuerda que los descuentos cambian dependiendo del establecimiento y del convenio vigente. No todos ofrecen el mismo porcentaje.

¿Puedes utilizar tu descuento Inapam junto con las ofertas de El Buen Fin?

No necesariamente. Aunque una tienda participe en El Buen Fin y también aparezca en el directorio de establecimientos con descuentos Inapam, esto no significa que tengas derecho a acumular ambas promociones.

Por eso, antes de comprar, pregunta si puedes utilizar tu credencial y si el descuento aplica sobre el precio promocional.

No permitas que la publicidad de grandes ofertas te haga comprar sin comparar precios. Revisa cuánto costaba el producto antes y cuánto pagarás realmente.

¿Dónde puedes consultar los descuentos de tu tarjeta INAPAM?

Puedes revisar los establecimientos que ofrecen beneficios a las personas adultas mayores en el directorio oficial del Inapam:

Ahí puedes buscar los comercios participantes de acuerdo con tu estado, municipio y tipo de servicio.

Recuerda: tu tarjeta INAPAM es un beneficio que puedes aprovechar durante todo el año. Antes de gastar tu dinero durante El Buen Fin, compara precios, pregunta por las condiciones y asegúrate de que la oferta realmente te convenga.

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