¿Qué registros se borran del Buró de Crédito en noviembre de 2026?

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Durante noviembre de 2026, algunas personas podrían ver desaparecer registros negativos de su historial en el Buró de Crédito, solo en caso de que se cumplan algunos plazos legales de hasta seis años tras el inicio de la deuda.

Sin embargo, no se trata de una eliminación general ni de una nueva medida que entre en vigor este mes, sino de la aplicación de plazos previstos en la legislación mexicana.

Cabe destacar que la eliminación del registro en el Buró de Crédito depende del monto adeudado y del tiempo transcurrido desde el primer incumplimiento reportado.

Por ello, no todas las deudas desaparecen al mismo tiempo. Tampoco basta con llevar varios años sin pagar para que un registro sea eliminado.

¿Qué deudas se borran del Buró de Crédito?

De acuerdo con la Condusef y el Buró de Crédito, los registros negativos pueden eliminarse en noviembre de este 2026 conforme a los siguientes plazos.

Deudas de hasta 25 Unidades de Inversión (UDIS): se eliminan después de un año.

se eliminan después de un año. Mayores a 25 y hasta 500 UDIS: desaparecen después de dos años.

desaparecen después de dos años. Mayores a 500 y hasta mil UDIS: después de cuatro años.

después de cuatro años. Deudas mayores a mil UDIS: después de seis años, siempre que se cumplan las condiciones legales.

Los plazos se cuentan desde el momento en que el contratante reportó el crédito con atraso o desde la última actualización de información.

Los adeudos que superan las mil UDIS no pueden exceder las 400 mil ni estar sujetos a un proceso judicial.

¿Desaparecer del Buró de Crédito significa que ya no debes dinero?

La desaparición de un registro negativo en el historial crediticio no significa que la deuda haya sido perdonada o liquidada.

La eliminación únicamente implica que determinada información deja de mostrarse en el reporte de crédito, después de cumplir el plazo legal. La obligación financiera no se extingue automáticamente por ese motivo.

Por ello, si una persona mantiene un adeudo pendiente, lo recomendable es acudir directamente con la institución que otorgó el crédito para conocer las opciones de pago, negociación o reestructura.

La Condusef advierte que ninguna empresa o gestor puede garantizar el borrado anticipado de registros negativos a cambio de dinero.

¿Cómo consultar si una deuda está por desaparecer del Buró de Crédito?

Para verificar qué créditos aparecen en el historial y si alguno tiene una fecha de eliminación próxima, puede solicitar solicitar el Reporte de Crédito Especial.

El Buró de Crédito permite consultar este documento de manera gratuita una vez cada 12 meses.

Documentos e información

Fecha de nacimiento.

RFC con homoclave.

Domicilio tal como aparece en el estado de cuenta de alguno de tus créditos.

Paso a paso para solicitar el reporte

Ingresa al portal oficial, busca la sección de personas físicas y el apartado de Reporte de Crédito Especial.

Captura los siguiente datos para validad tu identidad

Número de una tarjeta de crédito y su límite de crédito autorizado.

Información de un crédito hipotecario, si tienes o tuviste uno.

Número de contrato de un crédito automotriz, si corresponde.

Último estado de cuenta

Completa la solicitud y valida tu identidad

Revisa tu Reporte de Crédito Especial y corrobora los datos

Nombre de la institución que reportó el crédito.

Monto del adeudo.

Comportamiento de pago.

Estatus del crédito: abierto o cerrado.

Fecha de actualización de la información.

Fecha estimada de eliminación, cuando aparezca indicada.

Puedes presentar una queja en este enlace si consideras que un registro de deuda debería estar eliminado o tiene información incorrecta. El procedimiento permite identificar el crédito que deseas reclamar, explicar qué información debe corregirse y adjuntar documentos de respaldo.

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