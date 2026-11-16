La historia detrás del tema de Los Tigres del Norte Foto: Cuartoscuro

El “Jefe de Jefes” es una de las canciones más conocidas de Los Tigres del Norte e incluso muchos amantes de los corridos y el público en general se la han atribuido a diversos narcotraficantes y uno de los nombres que suenan para quien supuestamente fue escrita es Miguel Ángel Félix Gallardo.

Félix Gallardo, quien fue conocido como “El Jefe de Jefes” o “El Padrino”, fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara y precisamente por esto es que se le atribuye el tema.

Pero la realidad es otra, pues el propio compositor, Teodoro Bello, desmintió esta creencia.

“El corrido no lo hice para un narcotraficante, nace para una persona grandiosa que se dedica a su trabajo y que se dedica a producir talento y fortaleza, es de grandeza” mencionó.

¿Para quién está escrita “El Jefe de Jefes”?

Fue durante una participación en el programa El Arte de la Canción que el compositor aseguró que escribió esa canción pensando en las personas que hacen bien su trabajo y no está dedicada a nadie en específico.

“Lo hice para el mejor dibujante, lo hice para el mejor doctor, para el mejor bombero, para el mejor presidente, para el mejor taxista, por decir algo”, mencionó.

Continúa diciendo: “A lo que se dedique tiene que ser el jefe de jefes. El tamalero, oye, qué ricos tamales hace, vamos a ir allí, vamos a ir ahí con ese tamalero porque es el jefe de jefes en esa materia”.

Por otra parte, menciona que la canción se la dio a Los Tigres del Norte porque precisamente ellos representan al Jefe de Jefes en la música norteña.

“Bueno, Los Tigres del Norte son personajes dentro de la música norteña y yo pienso que ellos son también jefes de jefes porque se dedican a hacer buenas cosas y yo creo que el jefe de jefes las hace todas muy bien”, puntualizó.

Para el compositor, la idea de que el tema nació para un narcotraficante es entendible: “Lo que pasa es que la gente tiene su propio concepto, su propia idea del ‘jefe de jefes’, porque dentro del narcotráfico ha habido personajes muy grandes, muy poderosos, que realmente son jefes de jefes”, aseguró.

En plataformas como Spotify, la canción tiene 170 millones 15 mil 822 escuchas y se encuentra dentro del top 10 de canciones populares de la agrupación.

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