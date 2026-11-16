Una falla en los sistemas de comunicación de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocó cancelaciones y retrasos en vuelos de Estados Unidos, con millones de pasajeros afectados.

El periodista Francisco Villalobos explicó en A las Nueve en Uno que la autoridad atribuyó el incidente a una saturación de sus sistemas durante trabajos de sustitución de infraestructura, luego de que circularon versiones sobre un posible hackeo.

La interrupción afectó las operaciones aeroportuarias, provocó saturación en otros medios de transporte y generó complicaciones para pasajeros y aerolíneas.

Francisco Villalobos cuestionó la antigüedad de los sistemas de control aéreo y abordó la discusión sobre la inversión necesaria para modernizarlos, luego de que el secretario de Transporte solicitó recursos adicionales para mejorar la infraestructura.

El periodista criticó la respuesta del presidente Donald Trump, quien negó responsabilidad en las cancelaciones y retrasos en vuelos en Estados Unidos y atribuyó la falla a la obsolescencia de los equipos.

La conversación también puso sobre la mesa la vulnerabilidad de la infraestructura aérea estadounidense y las consecuencias que podría tener una interrupción de mayor duración.

Al momento del reporte, las operaciones en los aeropuertos todavía no se normalizaban por completo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.