Los adultos mayores recibirán 6 mil 400 pesos. Foto: Cuartoscuro

Hay buenas noticias para las personas cuyo primer apellido comienza con la letra M: recibirán el martes 17 de noviembre su depósito correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, de acuerdo con el calendario de pagos difundido por la Secretaría de Bienestar.

Los depósitos se realizan de manera escalonada, según la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar a los apellidos con M?

La Secretaría de Bienestar estableció dos fechas para los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra M:

Martes 17 de noviembre de 2026

Miércoles 18 de noviembre de 2026

Ambos días están destinados a la misma letra, por lo que los beneficiarios deberán revisar su saldo para confirmar cuándo se refleja el depósito.

El calendario contempla una pausa el lunes 16 de noviembre, por lo que la dispersión de recursos continúa el martes 17 con los apellidos que comienzan con M.

El calendario de pagos de los Programas para el Bienestar bimestre noviembre-diciembre 2026 es el siguiente:

¿Cuánto depositan de la Pensión Bienestar en noviembre?

Para el último bimestre de 2026, los adultos mayores reciben 6 mil 400 pesos, correspondientes al periodo noviembre-diciembre.

En el mismo calendario también se incluyen los depósitos de otros Programas para el Bienestar:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

6 mil 400 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

3 mil 100 pesos. Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

3 mil 300 pesos. Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

Los montos corresponden a los apoyos bimestrales de cada programa.

¿Cómo consultar el pago de la Pensión Bienestar?

Los beneficiarios pueden verificar si ya recibieron su depósito mediante los canales de consulta del Banco del Bienestar, incluida su aplicación bancaria o los cajeros automáticos.

La Secretaría de Bienestar recuerda que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen disponibles en la cuenta.

La dispersión del bimestre noviembre-diciembre está programada del 3 al 27 de noviembre de 2026, conforme al calendario oficial.

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