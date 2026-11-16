El actor ha hablado de su trastorno bipolar. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Luego de que hace unos días generara preocupación por un mensaje en el que decía estar en peligro, Ari Telch volvió a ser noticia después de que sus vecinos lo acusaran de hostigamiento y daños a la propiedad.

Ante esta situación, durante el fin de semana, el actor utilizó sus redes sociales para responder a distintos señalamientos de usuarios y arremeter contra el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, quien difundió las acusaciones de presuntos actos violentos en Cuernavaca, Morelos.

Saludos a Gustrago Amorfo. Y al pseudo abogado, FERNANDO BURRILLO CARRILLO. @ImagenTVMex pic.twitter.com/DuP0YITnwZ — Ari Telch ✖️ (@aritelch) November 15, 2026

Ari Telch arremete contra Gustavo Adolfo Infante

Ari Telch respondió a las declaraciones de Fernando Alonso Murillo Carrillo, abogado y uno de los vecinos que habló sobre los conflictos en el condominio donde vive el actor, durante una emisión del programa De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante.

El intérprete calificó al residente como un “pseudoabogado” y cuestionó que el periodista le diera espacio para hablar sobre su comportamiento.

“Le dio el micrófono a un pseudoabogado que dice que su servidor ofende a los vecinos, que quiere con los niños”, expresó Telch.

El actor también dirigió sus críticas contra Infante y puso en duda su trabajo periodístico, así como la relevancia de su programa.

“¿De veras ese es su programa estelar? Este señor que es periodista, ¿periodista de qué? ¿De investigación, periodista de qué, de crítica? No es nada, no es nadie”, dijo.

Gustavo Adolfo Infante responde a las advertencias de Ari Telch

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante reaccionó a las advertencias del actor sobre posibles acciones legales contra Imagen TV y el periodista. El conductor aseguró que no tiene inconveniente en enfrentar una eventual demanda.

“Él ha amenazado que va a demandar a Imagen, seguramente me demandará a mí también, y pues si es lo que él quiere hacer, porque dice que el niño gusano, amorfo, inflante, está en los juzgados, pues que lo haga”, expresó.

Infante también recordó la trayectoria del histrión y dijo que lo considera un buen actor de telenovelas. Sin embargo, al referirse a la condición de salud que el intérprete ha compartido públicamente, comentó: “Ojalá se mejore su salud mental, emocional”.

Telch volvió a referirse al conductor en Facebook. Esta vez compartió un video en el que aparece tocando marimba y cantando junto a un grupo de músicos.

En la descripción de la publicación escribió un mensaje con el que se burló de Infante y de Imagen TV. “Acá sigo golpeando viejitas Imagen TV e Infame Gustrago”, señaló.

¿De qué acusan los vecinos a Ari Telch?

La controversia surgió por los problemas de convivencia que, según habitantes de un condominio en Cuernavaca, Morelos, han tenido con el actor durante las últimas semanas.

Entre los señalamientos se encuentran presuntos insultos, hostigamiento y daños a las áreas comunes del conjunto habitacional.

Uno de los episodios que señalaron ocurrió cuando, presuntamente, Ari Telch arrojó un camastro desde una azotea hacia la vivienda de uno de los residentes.

Fernando Murillo aseguró que el objeto cayó sobre la propiedad y provocó daños materiales.

De acuerdo con los testimonios difundidos en De Primera Mano, al menos ocho adultos y tres menores habrían resultado afectados por los conflictos.

Los habitantes también denunciaron situaciones en las que el actor supuestamente habría seguido a residentes hasta sus viviendas.

Ante estos hechos, los vecinos acudieron a la Fiscalía General del Estado de Morelos para presentar una denuncia por presunto daño doloso en propiedad ajena y solicitar medidas de protección.

Por su parte, Telch reconoció que arrojó el camastro al garage de uno de sus vecinos, aunque sostuvo que el problema comenzó porque Murillo Carrillo habría retirado los muebles de las áreas comunes.

“Aventé un camastro a su garage, sí. Él escondió los camastros. Teníamos siete camastros”, declaró el actor. Según su versión, su vecino retiró los muebles porque pensaba que él podría robárselos.

Telch también aseguró que los señalamientos provocaron temor entre algunos habitantes del condominio. Como ejemplo, contó que una niña que anteriormente acudía a su casa a jugar comenzó a esconderse cuando lo veía.

El actor Ari Telch es grabado peleando con las plantas, sus vecinos lo acusan de caminar descalzo en las madrugadas hablando solo, embarrar lodo en las paredes y otra clase de comportamientos perturbadores.



Su hermano Jacobo Grinberg estaba igual de loquito e inventaba una sarta… — EL ELEGIDO (@Elegido123_) November 14, 2026

“La niña se escondió de mí cuando venía aquí a mi casa a jugar, porque el señor los asustó diciendo que yo era peligroso”, afirmó.

El actor pidió públicamente asesoría legal a la gobernadora de Morelos, Margarita González, ante la denuncia presentada en su contra. Asimismo, sostuvo que mantiene una buena relación con otros residentes del conjunto habitacional.

“Yo estoy aquí para entregarme, listo, en mi casa. No tengo problemas con un solo inquilino, al contrario, amistades”, expresó.

Más adelante, volvió a reconocer que cargó el camastro y pidió que no se difundieran versiones que, desde su perspectiva, no corresponden con lo ocurrido.

“¡Sí, cargué el camastro! Dejen de inventar estupideces”, agregó.

El mensaje con el que Ari Telch aseguró estar en peligro

La polémica se dio pocos días después de que el actor generara preocupación entre sus seguidores por una publicación en Facebook.

El 9 de noviembre de 2026, compartió una fotografía en la que aparecía junto a una mujer y escribió que no recordaba quién era ella, además de asegurar que lo perseguía.

“Estoy en peligro, necesito ayuda”, expresó en el mensaje.

En esa misma publicación, el actor manifestó que no quería pensar que estaba secuestrado, aunque consideraba que esa posibilidad podía estar ocurriendo. También aseguró que había logrado escapar, pero desconocía dónde se encontraba.

Mencionó que posiblemente seguía en Cuernavaca, Morelos, y pidió ayuda a sus seguidores para identificar a la mujer que aparecía en la imagen.

En medio de las respuestas a los señalamientos, el actor también habló públicamente de su diagnóstico de trastorno bipolar y se refirió a algunos de los síntomas relacionados con esta condición.

“Sí, los bipolares tenemos depresiones y manías, pero también podemos andar como cualquier perro de la calle”, expresó.

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