Noticias de hoy 23 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Estas son las principales noticias nacionales e internacionales de este martes
Distribución de medicamentos
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración buscará modernizar la distribución de medicamentos en hospitales y clínicas públicas a través de un sistema similar al de Amazon y Mercado Libre.
Percepción de inseguridad
La percepción de inseguridad en México bajó de 63% a 58.1% entre septiembre de 2025 y 2026, de acuerdo con el INEGI. Omar García Harfuch aseguró que es el nivel más bajo desde 2013.
Huracán Vance
El huracán Vance se intensificó a categoría 1 y provocará lluvias y rechas de viento en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. El sistema se desplaza hacia el noroeste y podría incrementar su intensidad durante las próximas horas.
Acuerdo comercial
El presidente Donald Trump, aseguró su Estados Unidos está muy cerca de alcanzar un acuerdo comercial con México para reducir los aranceles. Las declaraciones las hizo luego de que Claudia Sheinbaum confirmó avances en las negociaciones.
Papa León XIV
El Papa León XIV canceló su visita a la ciudad deAsís en Italia, debido a que se recupera de la cirugía por un lóbulo pulmonar cancerígeno. Sus médicos informaron que su evolución es favorable.
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