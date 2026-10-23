Noticias de hoy 23 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Distribución de medicamentos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración buscará modernizar la distribución de medicamentos en hospitales y clínicas públicas a través de un sistema similar al de Amazon y Mercado Libre.

Percepción de inseguridad

La percepción de inseguridad en México bajó de 63% a 58.1% entre septiembre de 2025 y 2026, de acuerdo con el INEGI. Omar García Harfuch aseguró que es el nivel más bajo desde 2013.

Huracán Vance

El huracán Vance se intensificó a categoría 1 y provocará lluvias y rechas de viento en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. El sistema se desplaza hacia el noroeste y podría incrementar su intensidad durante las próximas horas.

Acuerdo comercial

El presidente Donald Trump, aseguró su Estados Unidos está muy cerca de alcanzar un acuerdo comercial con México para reducir los aranceles. Las declaraciones las hizo luego de que Claudia Sheinbaum confirmó avances en las negociaciones.

Papa León XIV

El Papa León XIV canceló su visita a la ciudad deAsís en Italia, debido a que se recupera de la cirugía por un lóbulo pulmonar cancerígeno. Sus médicos informaron que su evolución es favorable.

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