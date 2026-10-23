Trump asegura que acuerdo comercial con México está muy cerca; busca reducir aranceles

Acuerdo comercial entre México y EE. UU. está cerca. Fotos: AFP / Cuartoscuro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes 23 de octubre de 2026 que su Gobierno está muy cerca de alcanzar un acuerdo comercial con México para reducir los aranceles, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también confirmara avances en las negociaciones entre ambos países.

Durante declaraciones a medios de comunicación en uno de los jardines de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense señaló que el posible acuerdo será favorable para Estados Unidos y expresó su esperanza de que también represente beneficios para México.

“Estamos muy cerca de un acuerdo con México”, afirmó Trump, quien también se refirió a las conversaciones comerciales que mantiene su administración con Canadá.

Las declaraciones se producen después de que Sheinbaum reconociera que ambos gobiernos continúan negociando la reducción de los impuestos aplicados a productos mexicanos, principalmente vehículos, acero y aluminio, aunque todavía existen diferencias que impiden concretar un acuerdo definitivo.

.@POTUS: "We're very close to a deal with Mexico… Canada is working very hard to make a deal with us — and I hate to say this, but we have all the cards in both of them." pic.twitter.com/2Eshn3MH0F — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 23, 2026

¿Qué dijo Donald Trump sobre el acuerdo comercial con México?

El presidente estadounidense sostuvo que las conversaciones con México se encuentran próximas a alcanzar un entendimiento, aunque no detalló los términos que se negocian ni estableció una fecha para su formalización.

Trump afirmó que el acuerdo que se busca concretar será favorable para Estados Unidos y manifestó su expectativa de que también lo sea para los mexicanos.

El mandatario también habló sobre las negociaciones con Canadá, país que, según sus declaraciones, continúa trabajando para alcanzar un acuerdo comercial con Washington.

“Canadá está trabajando muy duro para llegar a un acuerdo con nosotros, y odio decir esto, pero tenemos todas las cartas en ambos casos”, expresó.

Con estas declaraciones, Trump se refirió a las negociaciones que Estados Unidos mantiene por separado con sus dos socios comerciales de América del Norte.

Hasta el momento de sus declaraciones, no se habían anunciado los términos definitivos de un acuerdo con México ni las posibles modificaciones a los aranceles que actualmente se aplican a determinados productos.

Sheinbaum busca reducir aranceles a vehículos, acero y aluminio

El pasado martes 20 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México se encuentra cerca de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, pero reconoció que todavía existen asuntos pendientes en las negociaciones.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que uno de los objetivos de su Gobierno es disminuir los impuestos que Washington aplica a determinados productos mexicanos.

Entre los sectores que México busca incluir en la reducción de aranceles se encuentran:

Industria automotriz

Acero

Aluminio

Sheinbaum señaló que también se pretende evitar la imposición de nuevos gravámenes durante el proceso de negociación comercial.

“Nuestro objetivo es reducir al mínimo las tarifas que pesan hoy sobre vehículos, acero y aluminio y que no haya más aranceles”, afirmó.

La presidenta explicó que las conversaciones han registrado avances, aunque todavía no existe un acuerdo final sobre las condiciones que permitirían reducir los impuestos comerciales.

¿Qué falta para alcanzar un acuerdo comercial entre México y Estados Unidos?

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que Estados Unidos ha presentado propuestas para disminuir determinados aranceles a cambio de que México atienda una serie de solicitudes.

Sin embargo, reconoció que ambos gobiernos mantienen diferencias sobre algunas de las condiciones planteadas durante las negociaciones.

La mandataria indicó que su administración busca alcanzar un acuerdo que no contravenga la legislación mexicana ni afecte a la economía nacional.

“Queremos lo mejor para México y no podemos negociar nada que esté fuera de nuestra Constitución y de las leyes”, sostuvo.

También explicó que las propuestas estadounidenses contemplan posibles reducciones arancelarias sujetas a determinadas condiciones que todavía se encuentran en discusión.

Sheinbaum no precisó cuáles son todos los puntos pendientes ni estableció un porcentaje de avance en las negociaciones.

Las declaraciones de ambos mandatarios indican que continúan las conversaciones para alcanzar un entendimiento, pero no significan que los aranceles hayan sido eliminados o reducidos mediante un acuerdo definitivo.

¿Qué pasa con los aranceles de Estados Unidos a México?

Las negociaciones se desarrollan mientras Estados Unidos mantiene aranceles sobre determinadas exportaciones mexicanas, entre ellas productos de las industrias automotriz, siderúrgica y del aluminio.

De acuerdo con lo explicado por Sheinbaum en sus conferencias de prensa, México busca disminuir estos gravámenes y mantener condiciones comerciales dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La presidenta señaló el 12 de octubre que el tratado continúa vigente y que las conversaciones sobre aranceles se desarrollan mientras los países abordan los asuntos relacionados con su revisión.

También explicó que Washington decidió mantener negociaciones por separado con México y Canadá.

En el caso mexicano, el Gobierno señala que su prioridad es reducir impuestos a las exportaciones de vehículos, acero y aluminio e impedir nuevos aranceles.

El 23 de octubre, Trump reiteró que considera cercano un acuerdo con México, mientras que las condiciones de una eventual reducción arancelaria permanecen sujetas a las negociaciones entre ambos gobiernos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.