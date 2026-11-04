Transferencias electrónicas: ¿Cuánto dinero puedes recibir sin pagar al SAT?

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Existen dudas sobre si hay un límite de transferencias electrónicas que una persona puede recibir sin pagar impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Una persona puede recibir transferencias por distintos montos, sin que exista una cantidad general de transferencia que determine el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Por ello, realizar transferencias electrónicas no implica, por sí solo, el pago de algún impuesto al SAT. Sin embargo, pueden existir obligaciones fiscales dependiendo de la naturaleza de los recursos.

¿Qué transferencias electrónicas pueden derivar en un pago al SAT?

La obligación de pagar el ISR depende de si los recursos recibidos constituyen ingresos gravables conforme a la ley.

Por ejemplo, el cobro aplica cuando el dinero se obtiene por prestar:

Prestar servicios profesionales

Realizar actividades empresariales

Cobrar por un trabajo

En cambio, una transferencia entre cuentas propias no representa por sí misma un ingreso nuevo. Únicamente implica el movimiento de recursos del mismo titular.

El artículo 91 de la Ley del ISR no contempla los traspasos entre cuentas del contribuyente entre los movimientos que estarían sujetos a un procedimiento por discrepancia fiscal.

¿Qué pasa si recibes dinero de familiares o amigos?

No todos los recursos que ingresan a una cuenta bancaria constituyen ingresos gravables, pero tampoco todos están exentos.

El artículo 90 de la Ley del ISR establece que las personas físicas deben informar en su declaración anual sobre préstamos, donativos y premios cuando, individualmente o en conjunto, excedan de 600 mil pesos durante el ejercicio.

Sin embargo, informar no significa que el contribuyente deba pagar ISR por esos recursos. Su tratamiento depende de las disposiciones aplicables a cada concepto.

Para los donativos, el artículo 93 establece supuestos de exención, entre ellos determinados donativos entre familiares, con condiciones y límites específicos.

¿Por qué se habla de 15 mil pesos?

Por otra parte, las instituciones financieras deben notificar al SAT sobre cualquier depósito en efectivo que supere los 15 mil pesos mensuales. Sin embargo, la ley no contempla como depósitos en efectivo a las transferencias electrónicas.

Además, superar los 15 mil pesos de depósito en efectivo no significa que el contribuyente deba pagar impuestos.

¿Cuándo puede intervenir el SAT para el pago de ISR?

Hacienda puede investigar los movimientos bancarios sin que exista un límite general de transferencias electrónicas que activen algún pago de ISR.

El artículo 91 de la Ley del ISR indica que el SAT puede revisar a las personas físicas a través de un procedimiento de discrepancia fiscal cuando sus erogaciones superen los ingresos declarados o que debieron declarar durante un año.

La ley considera como erogaciones estos movimientos:

Gastos

Adquisiciones de bienes

Depósitos en cuentas bancarias

Inversiones financieras

Tarjetas de crédito

Tras recibir la notificación, el contribuyente tiene 20 días para explicar el origen de los recursos y presentar pruebas que acrediten no ser ingresos gravados.

Si no se acredita el origen de la discrepancia, puede presumirse como ingreso gravado y dar lugar a una liquidación fiscal.

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