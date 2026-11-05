Prematuro, negociar cambios al T-MEC tras elecciones en EE. UU., advierte Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Foto: Especial

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que es prematuro hablar de modificaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o a los aranceles del acero, aluminio y sector automotriz tras los recientes comicios estadounidenses.

Durante su participación en el INNOVAFEST, en Mérida, Yucatán, el funcionario explicó que las decisiones sobre tarifas recaen principalmente en el presidente estadounidense, por lo que la estructura actual se mantendrá sin cambios drásticos por el momento.

“Primero es muy pronto para decirlo porque todavía no termina ni el cómputo… La mayor parte de la relación arancelaria no cambia mucho. El tratado puede ser que sí cambie, pero eso es muy pronto para podértelo decir”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía

El T-MEC sigue vigente y avanza hacia su cuarta ronda

Ebrard recordó que el riesgo sobre la vigencia del tratado superó su prueba clave en junio, y detalló que la revisión del acuerdo sigue su curso a la espera de un nuevo encuentro con los socios norteamericanos.

Revisión en marcha: tras haber pausado las negociaciones por los comicios estadounidenses, las conversaciones retomarán su curso rumbo a la cuarta ronda para cerrar la revisión de este año.

Posición privilegiada: el secretario recalcó que el 80% de las exportaciones mexicanas hacia el vecino del norte ingresan sin arancel, una ventaja competitiva con la que no cuenta ningún otro país.

“El tratado ya no está en tela de juicio. Llevo tres rondas y estamos esperando la cuarta ronda porque había que dejar pasar la elección… pero el tratado sigue vigente”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

Récord histórico en exportaciones y aranceles preferenciales

Frente a los pronósticos negativos sobre el comercio exterior, la Secretaría de Economía destacó que las exportaciones hacia Estados Unidos impusieron un récord histórico de 419 mil 344 millones de dólares entre enero y agosto, lo que representa un incremento del 18.3% frente al año anterior.

Asimismo, subrayó la ventaja competitiva de México frente a otras economías globales en cuanto al pago de aranceles:

México: arancel promedio del 3%

China: arancel promedio del 22%

Otros países de América Latina y la Unión Europea: tasas que oscilan entre el 10% y el 20%

“Somos el exportador número uno de Estados Unidos y somos el país que paga, de los exportadores grandes, el arancel más pequeño”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía

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