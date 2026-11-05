¿Un Buen Fin sin culpa? Sí. Evita así fraudes y protege tu bolsillo

Buen Fin 2026 inicia en noviembre. Foto: Cuartoscuro

Las herramientas clave para comprar inteligente, cuidar tu dinero y evitar abusos durante esta temporada de ofertas con el inicio del Buen Fin 2026.

Llega una de las temporadas de consumo más esperadas del año, pero aprovechar las ofertas sin poner en riesgo las finanzas, ni caer en compras impulsivas, requiere estrategia.

Autoridades y especialistas comparten las claves indispensables para sobrevivir al Buen Fin 2026.

1. Verifica la legalidad con el código QR oficial

Cada establecimiento participante contará con un código QR vinculado directamente a la plataforma oficial de la Secretaría de Economía.

“Todo lo que aparece en la plataforma de la Secretaría de Economía va a tener un QR. Ese QR tú lo vas a poder escanear y vas a poder checar si ese comercio en el cual tú quieres comprar determinado artículo, está dado de alta y está registrado en El Buen Fin”, Salomón Rosas Ramírez, Director de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía.

2. Apoyo en campo y vigilancia de Profeco

Para blindar los derechos de los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantendrá un despliegue operativo nacional con:

169 módulos de atención.

350 brigadas en centros comerciales.

Más de mil servidores públicos listos para orientar o recibir denuncias ante cualquier abuso.

3. Compara antes de gastar

Antes de dar el “tarjetazo”, las herramientas de consulta previa son tus mejores aliadas:

Consulta el portal “Quién es quién en los precios”.

Utiliza el simulador del Costo Anual Total (CAT) de la Profeco.

“Verifiquemos bien que el precio que estamos adquiriendo de ese producto es el precio completo, ¿sí? Es decir, que no diga que vale 20 y entonces ya me fui a plazos sin intereses y de repente me costó 50, sino que sepamos con puntualidad… revisar bien el tema de las letras chiquitas”, Salomón Rosas Ramírez

4. Cuidado con el impacto emocional

Pagar de más no solo daña tu economía; el uso desmedido del crédito y la falta de conciencia al gastar también generan un costo emocional y de estrés financiero.

La especialista en finanzas y fundadora de BusinessKids, Maricarmen Cabrera, explica la psicología detrás de las formas de pago:

“Cuando tú pagas algo en efectivo, yo llego, compro una blusa o una pantalla, lo que quieras y lo pago en efectivo, entonces hay un desprendimiento psicológico. Estoy entregando el dinero, entonces el cerebro siempre va a sentir más fuertes las pérdidas que las ganancias.”

5. Canales de atención y denuncia

Si necesitas reportar publicidad engañosa, negativa de respeto a precios o cualquier irregularidad, Profeco pone a disposición los siguientes canales directos:

Teléfonos: 55 5568 8722 y 800 468 8722

Correo electrónico: asesoria@profeco.gob.mx

6. La regla de oro: La planeación financiera

Darse un gusto no está prohibido, siempre y cuando exista una distribución inteligente de los recursos. Maricarmen Cabrera propone el siguiente modelo de administración:

50%: Gastos diarios y estilo de vida.

20%: Ahorro (ideal para planificar compras y aprovechar ofertas todo el año).

20%: Inversión.

10%: Donación y causa social.

“Me puedo dar caprichos, claro que sí, porque tu dinero es para ti”, Maricarmen Cabrera, especialista en finanzas y fundadora de BusinessKids

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