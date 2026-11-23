Conagua pronostica mañanas frescas en Guanajuato. Foto: Cuartoscuro

El estado de Guanajuato tendrá una semana con mañanas frescas, tardes cálidas y posibilidad de lluvias aisladas, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la capital de la entidad. Entre el lunes 23 y el jueves 26 de noviembre de 2026, las temperaturas mínimas previstas durante la mañana estarán entre los 10 y los 14 grados Celsius, mientras que las máximas por la tarde alcanzarán hasta 28 grados.

El pronóstico también contempla precipitaciones aisladas al inicio de la semana y nuevamente el jueves, con probabilidades de hasta 60%. Para el resto de los periodos se espera cielo medio nublado o parcialmente nublado.

Aunque el anuncio sobre el ingreso del frente frío número 8 apunta a un descenso de temperaturas, Conagua muestra el pronóstico para Guanajuato capital y los valores más bajos que aparecen en este reporte son de 10 a 12 grados para la mañana del jueves.

¿Cómo estará el clima en Guanajuato del 23 al 26 de noviembre?

Conagua prevé cambios en las condiciones del cielo y temperaturas a lo largo de los cuatro días. Este es el pronóstico por jornada:

Lunes 23 de noviembre: por la mañana se esperan temperaturas de 11 a 13 grados y cielo medio nublado. Por la tarde, el termómetro subirá a entre 25 y 27 grados, con lluvias aisladas y 60% de probabilidad. Durante la noche se prevén de 15 a 17 grados y 40% de posibilidad de lluvia.

por la mañana se esperan temperaturas de 11 a 13 grados y cielo medio nublado. Por la tarde, el termómetro subirá a entre 25 y 27 grados, con lluvias aisladas y 60% de probabilidad. Durante la noche se prevén de 15 a 17 grados y 40% de posibilidad de lluvia. Martes 24 de noviembre: la mañana tendrá temperaturas de 12 a 14 grados y cielo medio nublado. Por la tarde se esperan máximas de 26 a 28 grados, mientras que por la noche habrá entre 16 y 18 grados, también con cielo medio nublado.

la mañana tendrá temperaturas de 12 a 14 grados y cielo medio nublado. Por la tarde se esperan máximas de 26 a 28 grados, mientras que por la noche habrá entre 16 y 18 grados, también con cielo medio nublado. Miércoles 25 de noviembre: se pronostican temperaturas de 12 a 14 grados por la mañana, de 26 a 28 grados por la tarde y de 16 a 18 grados durante la noche. Las condiciones serán parcialmente nubladas por la mañana y medio nubladas en los siguientes periodos.

se pronostican temperaturas de 12 a 14 grados por la mañana, de 26 a 28 grados por la tarde y de 16 a 18 grados durante la noche. Las condiciones serán parcialmente nubladas por la mañana y medio nubladas en los siguientes periodos. Jueves 26 de noviembre: será el día con las temperaturas matutinas más bajas del pronóstico, de 10 a 12 grados. Por la tarde se esperan de 25 a 27 grados, con lluvias aisladas y 60% de probabilidad; por la noche, el termómetro marcará de 15 a 17 grados y la posibilidad de precipitación será de 30%.

Días con mayor probabilidad de lluvia

De acuerdo con la Conagua, el lunes 23 y el jueves 26 de noviembre concentran las probabilidades más altas de lluvia durante la tarde, con 60% en ambos casos.

Para la noche del lunes también se señala una posibilidad de precipitaciones aisladas del 40%, mientras que para el jueves el porcentaje previsto en ese periodo es de 30%.

En cambio, para el martes y miércoles no se indican lluvias en el pronóstico compartido. Durante esas jornadas predominarán condiciones de cielo medio nublado o parcialmente nublado, con temperaturas máximas de hasta 28 grados.

¿Qué temperaturas y vientos se esperan?

Las mañanas serán los periodos más frescos, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 14 grados. El jueves tendrá el registro mínimo más bajo, con un rango de 10 a 12 grados Celsius.

Por las tardes, el ambiente será más cálido: el termómetro alcanzará entre 25 y 28 grados. Durante las noches se esperan temperaturas de 15 a 18 grados.

En cuanto al viento, el pronóstico contempla rachas de hasta 40 kilómetros por hora durante algunos periodos. Para el lunes se esperan vientos del noreste de 10 kilómetros por hora por la mañana y del suroeste con rachas de 30 kilómetros por hora por la tarde.

El martes se prevén rachas de 30 kilómetros por hora del suroeste durante la tarde y de hasta 40 kilómetros por hora del noreste por la noche. El miércoles habrá rachas del noreste de 30 kilómetros por hora durante la mañana, mientras que el jueves se esperan rachas de hasta 40 kilómetros por hora del suroeste por la tarde.

Ante estas condiciones, se recomienda consultar las actualizaciones del pronóstico, especialmente si se tienen actividades al aire libre o traslados durante los periodos en los que se prevén lluvias.

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